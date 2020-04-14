Yapılan araştırmaya göre dövme yaptıran kadınlar cinselliğe daha açık!

Kanada'da bulunan Kwantlen Politeknik Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, araştırmacılar dövmeli kadınların cinsel olarak daha açık olmaları klişesinin doğruluğunu ve cinsel açıklığa hangi faktörlerin etkisi olduğunu araştırdılar.

İlginç bir şekilde, araştırmada dövmeli kadınların dövmesi olmayan kadınlara göre daha fazla cinsel ilişkide bulunmaya istekli oldukları sonucuna ulaşıldı. Ayrıca dövmeli kadınların eşitlikçiliğe daha fazla destek verdiklerini gördüler.

Ancak bilim insanları bu araştırmanın yeterince örneğe sahip olmaması ve yalnızca Kanadalı kadınları içermesi sebebiyle araştırmanın bulgularını eleştiriyor.

Batı Kanada Üniversitesi aracılığıyla dövmeli ve dövmesiz kadınlardan oluşan 814 kişi üzerinde davranışlarını değerlendirmek üzere anket yapıldı. Çalışma sonucunda, araştırmacılar dövmeli kadınların dövmesiz kadınlara kıyasla daha fazla cinsel ilişkide bulunma isteğine sahip olduğunu ve daha eşitlikçi bir yaklaşıma sahip oldukları sonucuna vardı. Buna ek olarak araştırmacılar, teorinin kadınlık ve cinsellik hakkındaki çağdaş inançlardan etkilendiğini öne sürüyorlar.

İddiaları kabul ediyor veya etmiyor olabilirsiniz, bu çalışmanın tüm dövmeli kadınlar için geçerli olmadığını ve fiziksel özelliklerin sözlü rıza anlamına gelmediğini unutmayalım.



