Yapımcı açıkladı! Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu!

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezona bomba gibi düşmüştü. Her detayıyla ince düşünülen dizinin yeni sezondaki senaryosu da merak ediliyor.

Fragmanıyla bile büyük ses getiren dizi eylül ayının sonunda yeni sezona başlayacak. Heyecanla yeni bölümleri beklenirken dizinin yapımcısı Faruk Turgut herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Black Swan Finans isimli YouTube kanalına konuk olan Turgut, Kızıl Goncalar'ın final yapacağı tarihi açıkladı.

RTÜK cezalarını değerlendiren Faruk Turgut, "RTÜK'le yaşanan problemlerle ilgili "Alışılmışların dışında ezber bozan işler yapınca bunları yaşamanız çok doğal. Ben de öyle ya da böyle bir bölümünü yaşayacağımı varsayarak yola çıktım. Aykırı bir iş yapıyorsunuz. Bu konuda sorumluluğu olan kurumlar devreye girip sizi öyle ya da böyle cezalandırıyorlar. Hem Kızılcık Şerbeti'nde hem de Kızıl Goncalar'da ceza aldım. Bunun bir yargı süreci var. Dava açtığınız noktada RTÜK'ün verdiği kararların dışında da şekillenebiliyor. Sonuçta yolumuza devam ettik. Sezonda ne olur bilemiyorum. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

"FARKLI BİR FORMATA EVRİLİYOR"

"Kızılcık Şerbeti'nde RTÜK'le ilgili problem olacağını sanmıyorum" diyen ünlü yapımcı "Kodlar artık farklı bir noktaya evrildi. Kadın erkek ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir dizi formatına evriliyor. Bunun da nedeni tamamen dizinin yurt dışına satılmasına katkı vermek." ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNDA BİTECEK!

Kızıl Goncalar'da durum pek Kızılcık Şerbeti gibi olmadığını belirten Turgut, dizinin bu sezonun sonunda biteceğini, Kızıl Goncalar'ı uzun ömürlü düşünmediklerini açıkladı.

Yapımcı Turgut açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Türk toplumuna ben ayna tutuyorum. Türkiye'nin kendi dertleri var. Bu dertlerin birileri tarafından tartışılması konuşulması kafa yorması önemli bir şey. Yokmuş gibi davranarak çözemezsiniz. Bu meselelerin ekrana getirilip anlatılması lazım. Objektif bir bakış açışıyla anlatıp kutuplaşmanın bu kadar yoğun yaşandığı ülkede insanların birbirlerini daha net anlayıp bazı şeylerin daha farklı yorumlanmasına katkı yapabilir miyim düşüncesiyle ben bu işleri yapıyorum."

"FUTBOL ŞAMPİYONASI YÜZÜNDEN YAZ DİZİSİ YAPILMADI"

Yaz aylarında televizyona dizi yapılmamasının nedenin tamamen Avrupa Futbol Şampiyonası olduğunu söyledi. Turgut, "Bunun başka bir gerekçesi yok. Yoğun olarak haftanın her günü maç yayını vardı. Maç yayınlarının bu kadar yoğun olduğu dönemde dizi koymak çok da cazip bir durum olmadığı için bu sene Türk dizilerinin çekilmedi. Tamamen reklam pazarının futbola kaymasından kaynaklı bir durumdu." dedi.