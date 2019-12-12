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Yapımcı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamasından 25 milyon dolar vererek kurtuldu!

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ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.

Yapımcı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamasından 25 milyon dolar vererek kurtuldu!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, cinsel taciz suçlamalarından kefalet karşılığı tutuksuz yargılanan Weinstein ve iflas eden film stüdyosunun yönetim kurulu, taciz iddialarında bulunan kadınlarla kendilerine 25 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda ön anlaşmaya vardı.

Mahkeme tarafından da onaylanması gereken anlaşmaya göre hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Weinstein cinsel taciz suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.

Weinstein'e dava açan kadınlara ödemeler ise iflas eden film stüdyosunun sigorta poliçelerinden ödenecek.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'in üzerinde kadın Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

5 MİLYON DOLAR KEFALET

Bir milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan Weinstein'in kefalet bedeli dünkü duruşmada 5 milyon dolara çıkarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Hollywood Harvey Weinstein tazminat

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
la o parayla harem kurardın salak
parayla namus temizleniyorsa o namustan şüphe duyarım..iyiymiş..
gayrı muslimlerde namus diye bir kavram olmaz onlarda onur denir bizim namus dediğimiz olguya ama.cokda önemli degilmiski parayı görünce gevsemisler
Parayla bu işten kurtuluyorsa adam kadınlar neden dava açmış ki. Eğer niyetin adamı bu yaptığı pisliği engelemek ise neden sapık herife adil bir ceza vermeden vazgeçtiniz ki. O zaman davadaki niyet arz namus değil paraymış dertleri
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