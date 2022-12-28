Yapıt eş anlamlısı nedir? Yapıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapıt kelimesi eş anlamı olan kelimeye sahiptir. Yapıt kelimesi Türkçe kökenli olmakla birlikte "yap-" fiilinden türetilmiş yeni kelimelerden birisidir. "Eser" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir ve genellikle bu anlamda kullanılan bir kelimedir. İki farklı anlama sahip olan yapıt kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün

Yayın, kitap

Yapıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler genellikle cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıklarında anlatım bozukluğuna sebep olmayan kelimelerdir. Yalnız eş anlamlı kelimeleri kullanırken birbirleri arasında bazı zamanlar çok ufak farklar olduğu unutulmamalıdır. Her birinin cümlede vurguya bağlı olarak kullanım yeri farklıdır. Verilmek istenen mesajın duygu bütünlüğünde hangisinin kullanımın uygun olduğuna karar verilmesi gerekir. Yapıt terimi de böylesi bir kullanımı yani cümlede iletilmek istenen mesaja uygun seçilen karşılığı vardır. Yapıt eş anlamlısı olan kelime de bu bahsi geçen tanımlardan yola çıkarak kullanılabilir. Yapıtın eş anlamlısı olan kelime:

Eser

Yapıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapıt kelimesinin eş anlamı olan eser kelimesiyle ilgili örnek cümleler: