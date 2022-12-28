EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yapıt eş anlamlısı nedir? Yapıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapıt eş anlamlısı nedir? Yapıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları farklı anlamları aynı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler cümlede anlamı pekiştirmek ya da kullanımı azalmış kelimelerin yerine yeni türetilmiş kelimeleri kullanmak adına tercih edilebilir. Eş anlamlı kelimeler aynı cümle içinde bir arada kullanmamaya özen gösterilmelidir. Yazılışları ve dolayısıyla okunuşları farklı olsa da aynı anlamı taşıdıkları için aynı cümle içinde kullanılmaları anlatım bozukluğuna sebep olur. Peki, yapıt kelimesinin eş anlamı nedir?

Yapıt eş anlamlısı nedir? Yapıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapıt kelimesi eş anlamı olan kelimeye sahiptir. Yapıt kelimesi Türkçe kökenli olmakla birlikte "yap-" fiilinden türetilmiş yeni kelimelerden birisidir. "Eser" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir ve genellikle bu anlamda kullanılan bir kelimedir. İki farklı anlama sahip olan yapıt kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün
  • Yayın, kitap
Zorunlu eş anlamlısı nedir? Zorunlu eş anlamlısı nedir?

Yapıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler genellikle cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıklarında anlatım bozukluğuna sebep olmayan kelimelerdir. Yalnız eş anlamlı kelimeleri kullanırken birbirleri arasında bazı zamanlar çok ufak farklar olduğu unutulmamalıdır. Her birinin cümlede vurguya bağlı olarak kullanım yeri farklıdır. Verilmek istenen mesajın duygu bütünlüğünde hangisinin kullanımın uygun olduğuna karar verilmesi gerekir. Yapıt terimi de böylesi bir kullanımı yani cümlede iletilmek istenen mesaja uygun seçilen karşılığı vardır. Yapıt eş anlamlısı olan kelime de bu bahsi geçen tanımlardan yola çıkarak kullanılabilir. Yapıtın eş anlamlısı olan kelime:

  • Eser
Yeterli eş anlamlısı nedir? Yeterli eş anlamlısı nedir?

Yapıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapıt kelimesinin eş anlamı olan eser kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Eserleri ile döneminin sosyo-ekonomik şartlarını edebî bir dille ortaya seriyor, okuyucuyu hem edebî hem tarihsel açıdan besliyor.
  • Eserini iki ay içinde bitirmeyi planlıyor, temmuz gibi de imza günü yapabileceğini söyledi.
  • Basılı eserleri takip etmek zor olsa da daha kalıcı ve güvenilir kaynak sunması açısından incelemeye değiyor.
  • Balyanların eşsiz eserleri tarihe kafa tutuyor, yıllara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.
Ürkek eş anlamlısı nedir? Ürkek eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
Zor eş anlamlısı nedir? Zor eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler yapıt eş anlamlısı yapıtın eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

3 aylar ne zaman? 2023 şeker, kurbanlık bayramı ne zaman?

3 aylar ne zaman? 2023 şeker, kurbanlık bayramı ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.