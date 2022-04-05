Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den yıllar sonra itiraf! "Survivor’a gittikten sonra..."

'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener'in bir sözünden dolayı 7-8 yıl sesinden utandığını anlattı. Bir döneme damga vuran ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir, ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu.

İlk oyunculuk deneyimini ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde yaşadığını söyleyen Demir sette yaşadıklarını şöyle anlattı:

"SETTEN ÇIKIP AĞLADIĞIM GÜNDEM OLDU"

"İlk set deneyimim olduğu için ‘Yaprak Dökümü’nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4. ya da 5’inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül’ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener’den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik. Neslihan’la şu an görüşmüyorum. O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu."

“SURVIVOR'A GİDİNCE...”

Seda Demir konuşmasının devamında rol arkadaşı usta isim için de ilginç sözler söyledi. "Sette çoğu kişi kendi sesini kullanmıyordu ve benim bununla ilgili kötü bir anım var" diyen oyuncu açıklamasında şunları anlattı:

"Bedia Ener bir gün tek kaldığımızda bana ‘Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın. Sesin çok kötü’ demişti. Birisi eğitimli olduğunda benim gözümde büyüyor. O yüzden Bedia Ener’in o sözü beni çok etkiledi. Kendimi çok kötü hissettim ve 7-8 sene sesimden utandım. Survivor’a gittikten sonra sesim övülünce anladım.”

