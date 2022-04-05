MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den yıllar sonra itiraf! "Survivor’a gittikten sonra..."

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den yıllar sonra itiraf! "Survivor’a gittikten sonra..."

05.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde Sedef'i canlandıran Seda Demir 2. Sayfa'da ilginç bir itirafta bulundu. Demir dizide annesi rolündeki Bedia Ener'in kendisine söylediği olay sözü açıkladı ve ekledi: Bedia Ener'in sözünden sonra 8 yıl sesimden utandım. Survivor’a gittikten sonra sesim övülünce anladım.

'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener'in bir sözünden dolayı 7-8 yıl sesinden utandığını anlattı. Bir döneme damga vuran ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir, ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu.

İlk oyunculuk deneyimini ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde yaşadığını söyleyen Demir sette yaşadıklarını şöyle anlattı:

"SETTEN ÇIKIP AĞLADIĞIM GÜNDEM OLDU"

"İlk set deneyimim olduğu için ‘Yaprak Dökümü’nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4. ya da 5’inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül’ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener’den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik. Neslihan’la şu an görüşmüyorum. O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu."

yaprak-dokumu-sedef-seda-demir-usni-tYeg_cover

“SURVIVOR'A GİDİNCE...”

Seda Demir konuşmasının devamında rol arkadaşı usta isim için de ilginç sözler söyledi. "Sette çoğu kişi kendi sesini kullanmıyordu ve benim bununla ilgili kötü bir anım var" diyen oyuncu açıklamasında şunları anlattı:

"Bedia Ener bir gün tek kaldığımızda bana ‘Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın. Sesin çok kötü’ demişti. Birisi eğitimli olduğunda benim gözümde büyüyor. O yüzden Bedia Ener’in o sözü beni çok etkiledi. Kendimi çok kötü hissettim ve 7-8 sene sesimden utandım. Survivor’a gittikten sonra sesim övülünce anladım.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes ünlü oyuncu sandı! Olay benzerlikHerkes ünlü oyuncu sandı! Olay benzerlik
Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi... Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...
Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."
Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...

Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...

Herkes ünlü oyuncu sandı! Olay benzerlik

Herkes ünlü oyuncu sandı! Olay benzerlik

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.