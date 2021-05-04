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  4. Yaprak Özdemiroğlu 20 yaş challenge’ına katıldı! Beğeni yapdı

Yaprak Özdemiroğlu 20 yaş challenge’ına katıldı! Beğeni yapdı

04.05.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu sosyal medyada 20 yaş akımına katıldı.

Yaprak Özdemiroğlu 20 yaş challenge’ına katıldı! Beğeni yapdı

Yeşilçam'ın en cesur oyuncularından olan Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor.

Yıllardır setlerden uzak olan Özdemiroğlu, şimdi 57 yaşında ve İzmir'de yaşıyor. Ara sıra sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan efsane oyuncu, 20 yaş akımına kayıtsız kalamadı.

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Gençlik fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Özdemiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı. Güzel oyuncunun son hali de "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

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Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare filminde Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştı.

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Şener Şen Yaprak Özdemiroğlu
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