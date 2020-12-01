Yaptığı açıklamalarla yalnızca futbolseverleri değil tüm Türkiye’yi gülümsetmeyi başaran Yılmaz Vural’ın sözleri!

Gol sevinçleriyle fenomen haline gelen Yılmaz Vural tam bir halk adamı... Evinizde maç izlediğini anları düşünün sevinçten ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar olur. İşte Yılmaz Vural’da gollere sevinirken futbolcularına şiddet göstermesiyle bir ikon haline geldi. Renkli kişiliğini beyaz perde de göstermeyi başaran Yılmaz Vural’ın adı teknik direktörü görevden ayrılan takımla her daim bir arada anılır. Yılmaz Vural adeta takımların kurtarıcısı, ilk tercihidir. 45 yılını futbola adayan Yılmaz Vural’ın birbirinden ilginç açıklamaları...
Bir basın toplantısında kendisine yöneltilen “Başkan olsaydınız kiminle çalışmak isterdiniz?” sorusuna “Kendimle çalışmak isterdim çünkü kendimi iyi tanıyorum”cevabıyla adeta Zlatan Ibrahimovic’in egosunu yerle bir etmiştir.
30’a yakın takımın teknik direktörlüğünü yapan Vural’ın en büyük isteklerinden biri ise Fenerbahçe’nin başına geçmek. Başarılı teknik adam Fenerbahçe teknik direktörü olması durumunda taraftarın yaşayacağı keyfi açıklamayı da ihmal etmedi.
“Ben Fenerbahçe'nin başına geçeyim 50 bin kişiyi orgazm ederim. Taraftar oynatacağım futbolla büyülenir, keyiften dört köşe olur. Maç ortalaması 50 binden aşağı olmaz, biletler yok satar. Büyük para harcatmam”
Türkiye’deki yerli teknik adamların işinde bir numara olduğunu farklı bir açısıyla ortaya koyan Vural, sözleriyle çoğu kişiyi gülümsetmeyi başardı.
“Türkiye’ye yabancı teknik direktör getirmeyin. Ben Türkçe anlatamıyorum, onlar nasıl anlatacak ?”
Teknik adamların maç sonrasında yaptıkları basın toplantılarındaki konuşmaları herkes bilir. “İyi oynadık ama yeterli olmadı” çerçevesinde yapılan açıklamalara Yılmaz Vural yeni bir boyut kazandırdı.
“Kayserispor resmen bize tecavüz etti. Kolay goller yedik, karşılık verdik ama yeterli olmadı”
“Şeyin muhabbeti olmaz”
Dünyanın en başarılı futbol kulüpleri arasında kabul edilen Barcelana ile aynı oyun sistemine sahip olduklarını da açıkladı. Yanlış duymadınız, Yılmaz Vural çıkarımıyla kalıpları bir kez daha yıktı.
“Barcelona'yla aynı manteliteye sahibiz, aynı oyunu oynuyoruz. Tek farkımız; onlar şampiyonluğa oynuyor, biz küme düşmemeye”
Türk milli takımını çalışmak için büyük bir istek duyan Vural’ın yabancı teknik direktör çıkışı bir türlü son bulamadı.
“Eğer milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim Alman vatandaşlığım da var”
"Başbakan halka duyarsız kalmamalı, referanduma gitsin Halk beni istiyor."
Futbolcularıyla aralarında özel bir bağ bulunan Yılmaz Vural, ‘hem severim hem döverim’ diyerek babacan bir tavır gösterdi.
"Benim aptal oğlum, affedersin geri zekalı oğlum Marvin, bizi kepaze duruma düşürdü. İçeride benimle hesabı var."
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