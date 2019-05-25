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Yaptığı mutfak tasarımını görünce daha önce niye aklıma gelmedi diyeceksiniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Mutfağınızı evinizin en sevdiğiniz yeri haline getirebilecek muhteşem tasarım önerilerini bir araya getirdik. İşte o pratik öneriler...

Yaptığı mutfak tasarımını görünce daha önce niye aklıma gelmedi diyeceksiniz!

Mutfak muhtemelen herhangi bir evde en popüler yer. Yemek pişirmeyi deneyiyoruz, yemek yiyoruz, ailemizle sohbet ediyoruz ve orada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Genel olarak, bu yer kalbimizin biraz daha hızlı atmasını sağlıyor, bu yüzden buranın güzel ve rahat olmasını istiyoruz. Raflar ve prizlerden tezgah üstü ve evyelere kadar her şey iyi görünmeli ve işe yaramalıdır.

Bu fikirlerle mutfağınızı en kısa sürede yenilemek isteyebilirsiniz.

23. Çöp kutuları organize edildiğinde.

23mm

22. Dahili kesme tahtası olan dairesel mutfak lavabosu

23m

21. Yerleşik oturma alanına sahip bir mutfak adası, aile yemekleri için rahat bir alan yaratır.

22m

20. Küçük bir mutfak için yer tasarrufu fikri

21m

20m

19. En sevdiğiniz baharat ve kutuların tümünü düzenlemek için raflar

19m2

18. Bir çöp kutusu, yiyecek hazırlama alanınızı düzenli tutmak için ideal bir çözümdür.

19m

17. Zarif bir tava dolum musluğu

17m

16. Sebzeleri tek bir yerde saklamak için harika bir yol

16m

15. Köşeleri kullanmak

15m

14. Minimalist sandalyeler her zaman modadır.

14m

13. Mutfak adasındaki güce ihtiyaç duyanlar için mutfağa açılan bir priz, çıkışı görmek istemiyorsanız

13m

12. Yumuşak ve şık eğriler...

12m

11. Küçük dostlarımız için evcil hayvan besleme istasyonu

11m

10. Çekmeceler! Mümkün olduğunca fazla yer kazanmak için

10m

9. Yerleşik bir bulaşık makinesi ile her şeyi tek bir yerde toplayın.

9m

8. Bu yerleşik buz tepsisi konuklarınız olduğunda kullanışlıdır.

8m

7. Bir pencere en iyi ışık kaynağıdır ve mutfakta rahat bir atmosfer yaratır.

7m

6. Bulaşıkları bu şekilde kurutmak

6m

5. Telefonunuzu gözden kaçırmak için bir mutfak çekmecesinin içindeki çıkışlar

5m

4. Tüm gerekli mutfak aletlerinizi bir yerde saklamak için hepsi bir arada çekmece

4m

3. Detaylarda sadelik

3m

2. Kırılgan şeylerin kırılmadığından emin olmak için plakalar için bölücüler

2m

1. Yıkanması gereken ürünleri depolamak için lavabonun yanında yerleşik bir boşluk

1m

Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
Önemli olan aç kalıp zayıf olmak değilmiş! İşte kanıtı...Önemli olan aç kalıp zayıf olmak değilmiş! İşte kanıtı...
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