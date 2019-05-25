Yaptığı mutfak tasarımını görünce daha önce niye aklıma gelmedi diyeceksiniz!

Mutfak muhtemelen herhangi bir evde en popüler yer. Yemek pişirmeyi deneyiyoruz, yemek yiyoruz, ailemizle sohbet ediyoruz ve orada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Genel olarak, bu yer kalbimizin biraz daha hızlı atmasını sağlıyor, bu yüzden buranın güzel ve rahat olmasını istiyoruz. Raflar ve prizlerden tezgah üstü ve evyelere kadar her şey iyi görünmeli ve işe yaramalıdır.

Bu fikirlerle mutfağınızı en kısa sürede yenilemek isteyebilirsiniz.

23. Çöp kutuları organize edildiğinde.

22. Dahili kesme tahtası olan dairesel mutfak lavabosu

21. Yerleşik oturma alanına sahip bir mutfak adası, aile yemekleri için rahat bir alan yaratır.

20. Küçük bir mutfak için yer tasarrufu fikri

19. En sevdiğiniz baharat ve kutuların tümünü düzenlemek için raflar

18. Bir çöp kutusu, yiyecek hazırlama alanınızı düzenli tutmak için ideal bir çözümdür.

17. Zarif bir tava dolum musluğu

16. Sebzeleri tek bir yerde saklamak için harika bir yol

15. Köşeleri kullanmak

14. Minimalist sandalyeler her zaman modadır.

13. Mutfak adasındaki güce ihtiyaç duyanlar için mutfağa açılan bir priz, çıkışı görmek istemiyorsanız

12. Yumuşak ve şık eğriler...

11. Küçük dostlarımız için evcil hayvan besleme istasyonu

10. Çekmeceler! Mümkün olduğunca fazla yer kazanmak için

9. Yerleşik bir bulaşık makinesi ile her şeyi tek bir yerde toplayın.

8. Bu yerleşik buz tepsisi konuklarınız olduğunda kullanışlıdır.

7. Bir pencere en iyi ışık kaynağıdır ve mutfakta rahat bir atmosfer yaratır.

6. Bulaşıkları bu şekilde kurutmak

5. Telefonunuzu gözden kaçırmak için bir mutfak çekmecesinin içindeki çıkışlar

4. Tüm gerekli mutfak aletlerinizi bir yerde saklamak için hepsi bir arada çekmece

3. Detaylarda sadelik

2. Kırılgan şeylerin kırılmadığından emin olmak için plakalar için bölücüler

1. Yıkanması gereken ürünleri depolamak için lavabonun yanında yerleşik bir boşluk





