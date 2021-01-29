Yaptıkları ile tarihin seyrini değiştirip bir efsane haline gelen 10 kadın casus

Dünya savaşları yıllarında teknolojinin bu kadar gelişmemiş olması casusluk işini hayatı bir noktaya taşıyordu. Rekabet halinde oldukları ülkelerin en gizli bilgilerine erişmek için devletler özel olarak yetiştirdikleri casusları göreve gönderiyordu. Bu tehlikeli görev için casuslar şartlara ve durumlara uygun olarak özenle seçiliyordu. Casusluk hikayelerini konu alan dizi ve filmlere denk gelmişsinizdir. Büyük bir soğukkanlılıkla vazifelerini yerine getiren bu kişiler çoğunlukla erkekler oluyordu. Ancak savaş yıllarında durum biraz daha farklıydı. Sizler için dünya tarihine damga vuran 10 kadın casusu derledik. MATA HARI Kadın casuslar arasında en popüler olan isimlerden biri Mata Hari’dir. Dansçı olan Mata Hari, I. Dünya Savaşı esnasında Almanya için casusluk yapmıştı. İşini büyük bir titizlikle yapmasına rağmen Fransızlar tarafından fark edilmişti. İfşa olmasının ardından çift taraflı casusluk teklifini kabul ettiği konuşulan Hari’nin hedefinde ise Almanya Prensi Wilhem vardı. 1917 yılında Almanya adına casusluk yapmaktan tutuklandı. Hari, savunmasında hayat kadını olduğunu kabul etse de hiçbir zaman casusluk suçlamasını kabul etmedi. Mata Hari, kurşuna dizilerek öldürüldü ve bu kadın hakkındaki her şey sır gibi ortada kaldı.

ELIZABETH BENTLEY II. Dünya Savaşı esnasında ABD'de yer alan en başarılı Sovyet Rusya casusu olan Bentley, Naziler hakkındaki en önemli bilgileri öğrenerek Sovyetlere aktarmıştır. Sevgilisi ve iş ortağı vefat edince Sovyetlerle olan kontağını da kaybeden Bentley, bu sefer de ABD için çalışarak FBI'a tam 150 Sovyet casusunu ihbar etmiştir. VIOLETTE SZABO Çok akıllı ve güzel olduğu herkes tarafından kabul gören Szabo, Paris doğumlu olmasına rağmen İngiltere’de yaşıyordu. Eşi vefat edince İngiliz Gizli Servisi’ne giren ve casusluk yapmaya başlayan Szabo, Almanlarla mücadele etmiştir. Çatışmaya girdiği sırada Almanlar tarafından yakalanarak Ravensbruck kampına getirilmiştir. Toplama kampındayken henüz 23 yaşında idam edilen Szabo, kamptaki pek çok kişiyi Nazilere karşı direnmesi için eğitmiştir. STEPHANIE VON HOHENLOHE Almanya'nın aristokrat kesiminde yer alan Stephanie von Hohenlohe, Adolf Hitler için casusluk yapmıştır. Çekiciliğini ve cinsel cazibesini ön planda tutacak planlar yapan Hohenlohe, II. Dünya Savaşı boyunca Londra'dan haberler getirmiştir. Savaş sonra erince ABD'ye yerleşen Hohenlohe, daha sonra ABD hükümeti için çalıştı ve Hitler hakkında bilgiler verdi.