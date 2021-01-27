Yaşadıkları döneme damga vuran tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Birçok filme, kitaba ve dizi konu olan hayat kadınlığı kavramının geçmişi Antik Yunan’a kadar uzanır. Günümüzde hala kullanılan bir terim olan bu kavram, geçmişinde pek çok acı ve trajik öykü barındırır. Sizler için tarihte adını sık duyduğumuz 8 hayat kadının hikayesini derledik. Hazırsanız başlıyoruz.

PHRYNE

Gerçek adı Mnesarete olan Antik Yunan döneminin en meşhur hayat kadını olarak biliniyor. Güzelliği dillere destan olan Phryne, dönemin en ünlü ressamlarına ilham kaynağı olmayı başardı. Heykeltıraş Praksiteles’in sevgilisi olduğu rivayet edilen Phryne, Antik Yunan’da ilk çıplak kadın heykeli modeli olarak da ünlendi. Phryne'nin hayatındaki en bilinen olay onun duruşmasıdır. Duruşma sırasında avukatı Phryne’ın elbisesini yırtmış ve Phryne’ın güzelliğinden etkilenerek hakim onu serbest bırakmıştır.

SALLY SALISBURY

1692-1724 yılları arasında yaşana Salisbury, bir dönemin Londra’sında tüm aristokratların en gözde ismiydi. Bir tartışma sırasında ziyaretçilerinden birini yaralayan Salisbury hapse atılmıştır. Hatta hapiste olduğu dönemde uyuşturu kullanımı nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmiştir.