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Yaşadıkları döneme damga vuran tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Seray Üstün Seray Üstün 27.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Yaşadıkları döneme damga vuran tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Yaptıkları ve yaşadıklarıyla bir döneme damga vuran ve tarihte yer edinmeyi başaran en meşhur 8 hayat kadınını sizler için araştırdık. Kimi zaman kurşuna dizilen, kimi zaman cadılıkla suçlanan, kimi zamansa emrindeki silahlı adamlarla ülkelere kök söktüren kadınlar sizlerle…

Birçok filme, kitaba ve dizi konu olan hayat kadınlığı kavramının geçmişi Antik Yunan’a kadar uzanır. Günümüzde hala kullanılan bir terim olan bu kavram, geçmişinde pek çok acı ve trajik öykü barındırır. Sizler için tarihte adını sık duyduğumuz 8 hayat kadının hikayesini derledik. Hazırsanız başlıyoruz.

PHRYNE

PHRYNE

Gerçek adı Mnesarete olan Antik Yunan döneminin en meşhur hayat kadını olarak biliniyor. Güzelliği dillere destan olan Phryne, dönemin en ünlü ressamlarına ilham kaynağı olmayı başardı. Heykeltıraş Praksiteles’in sevgilisi olduğu rivayet edilen Phryne, Antik Yunan’da ilk çıplak kadın heykeli modeli olarak da ünlendi. Phryne'nin hayatındaki en bilinen olay onun duruşmasıdır. Duruşma sırasında avukatı Phryne’ın elbisesini yırtmış ve Phryne’ın güzelliğinden etkilenerek hakim onu serbest bırakmıştır.

SALLY SALISBURY

SALLY

1692-1724 yılları arasında yaşana Salisbury, bir dönemin Londra’sında tüm aristokratların en gözde ismiydi. Bir tartışma sırasında ziyaretçilerinden birini yaralayan Salisbury hapse atılmıştır. Hatta hapiste olduğu dönemde uyuşturu kullanımı nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmiştir.

VERONICA FRANCO

Veronica Franco

16.yy’da Fransa’da yaşayan Franco, dönemin en popüler ve tanınmış isimlerinden biriydi. Hatta Franco’nun Kral III. Henry ile yakınlaştığı dahi söylendi. Güzelliğinin yanı sıra cadı olarak yargılanmasıyla da dikkat çeken Franco, yaptığı etkili savunma ile kurtulmayı başarmıştı.

LULU WHITE

LULU WHITE

1800’lü yılların New Orleans’ında yaşayan en önemli simalarından biri olan Lulu White, kişiliği ve nezaketiyle de insanları kendine hayran bırakmayı başarıyordu. Bu hayranlık ve şöhretin etkileri günümüze dahi geldi. Dünyanın pek çok bölgesinde Lulu White’ın adını taşıyan jazz kulüpleri açıldı.

SADA ABE

SADA ABE

20.yy’ın başında Japonya yaşayan Sada Abe’yi nerdeyse tüm Japonya tanıyordu. Kıskançlığı tüm dünyaya nam salan Abe, kendisini aldatan sevgilisini parçalayarak öldürmesiyle yaşadığı döneme damga vurdu. Polise yakalandığı sırada cüzdanında sevgilisinin penisi bulunan Abe, idam isteğiyle yargılanmasına karşın 5 yıl hapis cezası aldı.

CATHERINE WALTERS

catherine walters

19.yy İngiltere’sinin en beğenilen kadınları arasında olan Walters’ın ziyaretçileri arasında krallar vardı. Hyde Park’a gittiği zamanlarda hayran kitlesini de peşinden sürükleyen Walters, zengin ve mutlu bir kadın olarak genç yaşta emekli olmayı tercih etti.

MARGARETHA GEERTRUDIA MACLEOD

MARGARETHA GEERTRUDIA MACLEOD

Yaptığı egzotik danslara dikkat çeken ve Mata Hari adıyla bilinen genç kadın, 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya için ajanlık yaptığı iddia edilerek kurşuna dizildi.

CHING SHIH

CHING SHIH

Çalıştığı genel evi basan korsanla büyük aşk yaşamaya başlayan Ching Shih, kocasının ölümü sonrası tüm mürettebatı kontrol altına aldı. 300 gemisi ve 40.000’e yakın adamıyla azılı bir korsana dönüşen Ching Shih, yaptığı seferlerle Çin’e kan kusturdu.

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