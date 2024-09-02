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    4. Yaptırdığı estetik operasyonla birkaç saat içerisinde 10 yaş gençleşti

    Yaptırdığı estetik operasyonla birkaç saat içerisinde 10 yaş gençleşti

    02.09.2024 11:22
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    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    02.09.2024 11:22
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    Rus kadının gıdısından geçirdiği estetik operasyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın geçirdiği ameliyat sayesinde bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyada o videoya yorum yağdı.

    Güzellik standartlarına ve son dönemin moda anlayışlarına ayak uydurmak adına son dönemlerde estetik operasyonları oldukça yaygınlaştı. Estetik yaptıranların ise büyük değişimleri ve estetik faciaları çok sık sosyal medyanın gündeminde. Rus kadının sosyal medyada viral olan estetik videosu da bunlardan biri oldu.

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    ÇOK KONUŞULDU

    Bir kadının gıdısından geçirdiği estetik operasyon gündemi bomba gibi salladı. Ameliyat öncesi ve sonrası geçişli videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

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    FAZLA VE BİLİNÇSİZ YAPILANI ZARARLI

    Uzmanlar ise estetik bağımlılığı üzerine uyarı yapıyor. Estetik bağımlılığı, bir kişinin fiziksel görünümünü sürekli olarak değiştirmeye yönelik takıntılı bir istekle karakterize edilen psikolojik bir durumdur.

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    ameliyat estetik rus
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