Yaptırdığı estetik operasyonla birkaç saat içerisinde 10 yaş gençleşti

Güzellik standartlarına ve son dönemin moda anlayışlarına ayak uydurmak adına son dönemlerde estetik operasyonları oldukça yaygınlaştı. Estetik yaptıranların ise büyük değişimleri ve estetik faciaları çok sık sosyal medyanın gündeminde. Rus kadının sosyal medyada viral olan estetik videosu da bunlardan biri oldu.

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Bir kadının gıdısından geçirdiği estetik operasyon gündemi bomba gibi salladı. Ameliyat öncesi ve sonrası geçişli videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

FAZLA VE BİLİNÇSİZ YAPILANI ZARARLI

Uzmanlar ise estetik bağımlılığı üzerine uyarı yapıyor. Estetik bağımlılığı, bir kişinin fiziksel görünümünü sürekli olarak değiştirmeye yönelik takıntılı bir istekle karakterize edilen psikolojik bir durumdur.