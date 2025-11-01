Mynet Trend

Yaptırım paketi onaylanınca karşılık verdi! Ülkeye girişlerini yasakladı!

Avrupa Birliği'nin (AB) 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onaylamasının ardından Rusya, karşılık verdi. Bazı vatandaşlar dahil birçok kişinin ülkeye girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına karşılık olarak bazı Avrupa temsilcilerine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladığı anımsatıldı.

"RUSYA'YA GİRİŞLERİ YASAK"

Bunun "gayrimeşru" ve "düşmanca" bir karar olduğu vurgulanarak, "Buna karşılık olarak Rus tarafı, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına uyum sağlayan Avrupa kurumları, AB üye ülkeleri ve bazı Avrupa devletleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini önemli ölçüde genişletti. Bu listedeki şahısların Rusya'ya girişi yasak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluş çalışanları ile AB üye ülkeleri ve bazı Batılı ülke vatandaşlarının listeye dahil edildiği kaydedilerek, bu şahısların Rusya'ya karşı eylemlerde bulunduğu, Ukrayna'yı desteklediği belirtildi. Yaptırım listesine dahil edilen kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

