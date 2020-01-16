"Yaralarım Aşktandır" oyunu , Kenter Tiyatrosu'nda gala yaptı

İSTANBUL (AA) - Usta oyuncu Nazan Kesal'ın oynadığı "Yaralarım Aşktandır" oyununun galası Kenter Tiyatrosu'nda yapıldı. Galaya oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş, Salih Kalyon, Genco Erkal, Aras Bulut İynemli, Nur Sürer ve yazar Aydın Ilgaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Gösterim önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan usta oyuncu Nazan Kesal, oyunun prömiyerini geçen sene 18 Mart'ta yaptıklarını belirterek, "Gala tadında bir şey yapamamıştım. Hem oyunum için bir gala olsun istedim hem de Avrupa Yakası'nda ilk defa Kenter Tiyatrosu'nda oyun oynayacak olmaktan çok mutluyum. Burada oynamamın şerefine de bir gala olsun, burası çok özel bir mekan. Kenterler bu dünyayı terk ettiler ama öyle bir hazine bıraktılar ki biz tiyatroculara, bu çok kutsal bizim için." dedi. - "Füruğ Ferruhzad, kısa hayatına çok fazla şey sığdıran önemli bir kadın figür" Oyuncu Genco Erkal'ın sosyal medya paylaşımında "Kenter Tiyatrosu'na sahip çıkmalıyız, hadi gidin orada oynayın" demesinden sonra burada oynama kararı aldığını ifade eden Kesal, "Kenterler hala o eski günlerdeki gibi yoğun bir şekilde seyircisini ağırlamaya devam ediyor. Bunun mesajını vermek içindi, iyi ki de böyle bir karar almışım." diye konuştu.

Kesal, Yıldız Kenter'in "Yaralarım Aşktandır" oyununu izlemekten sevinç duyacağını düşündüğünü belirterek, Füruğ Ferruhzad'ın kısa hayatına çok fazla şey sığdıran önemli bir kadın figür olduğunu söyledi. Ferruhzad'ın İran sinemasının gelişmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kesal, şunları kaydetti: "Onun çektiği 'Ev Karadır' kısa filmi dünyanın birçok yerinde ödül almıştır. İran sinemasının mihenk taşlarından biridir. Montajcıdır, çok iyi bir oyuncudur. Çok dil bilen ve aynı zamanda Farsça'ya Jeanne d'Arc'ı çeviren isimdir. Ressamdır, öykücü ve iyi bir senaristtir. Şiirlerinde de kadınlara söylemek istediği kendinizi sevin, kendinize saygı duyun, kadın olmaktan gurur duyun gibi mesajlardı. Ercan Kesal'la ilk tanıştığımız zaman biz birbirimize kitap armağan ederdik. En büyük zenginliğimiz birbirimize armağan ettiğimiz kitaplar. Ercan da bana Füruğ’un 'Sonsuz Gün Batımında' kitabını hediye etmişti.Bana 'bu kadını tanıyor musun, bu kadını tanıman ve şiirlerini bir kadın olarak bilmen lazım' dedi. Hemen tabii merakla açtım, okudum ve o an Füruğ benim kulağıma bir şeyler söyledi. 'Bir gün benden bir şey yap, beni sakın unutturma' dedi bana. 1999'da Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için şiirlerinden bir şey yapmıştım ama o beni tatmin etmedi. Ama bu oyunla tam da hayal ettiğim gibi bir kadın hikayesi çıktı ortaya."