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Yaralı deniz kaplumbağaları, KKTC'de tedavi ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi için 14 ay önce kurulan merkezde, bugüne kadar 15 deniz kaplumbağası sağlığına kavuşturulup, denize geri gönderildi.

Yaralı deniz kaplumbağaları, KKTC'de tedavi ediliyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi için 14 ay önce kurulan merkezde, bugüne kadar 15 deniz kaplumbağası sağlığına kavuşturulup, denize geri gönderildi. 11 kaplumbağanın ise tedavisi sürüyor.
KKTC'nin Girne kentinde 14 ay önce kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı veya denize atılan plastik atıklar nedeniyle yaşam tehlikesi altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının tedavisi yapılıyor. 3'ü gönüllü, toplam 5 kişinin görev yaptığı merkezde, tedavisi tamamlanan kaplumbağalar yeniden Akdeniz'deki doğal ortamına bırakılıyor.
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının tedavileri için kurulan merkeze bugüne kadar yaralı 26 deniz kaplumbağası getirildi. Tedavisi tamamlanan 15 deniz kaplumbağası yeniden denizle buluşturulurken, 11 kaplumbağanın tedavisi ise hala sürüyor. Son olarak bir balıkçı ağına takılan caretta, merkezdeki tedavisi tamamlandıktan sonra denize bırakıldı. Carettaya onu bulan balıkçı Fehmi Büyükal'ın lakabı olan 'Şalvar Kaptan' ismi verildi. Hayvanların tedavi süreciyle ilgili bilgi veren biyolog Silem Sargın, merkeze ilk ulaşan hayvanların öncelikle ciğerlerindeki suyun boşaltıldığı ve ciğerine hava gönderilerek, içindeki suyun çıkartıldığını söyledi. Asitli bir içecekle ve diş fırçasıyla hayvanların ağzının temizlendiğini kaydeden Sargın, ardından da D vitamini enjekte ettiklerini ifade etti.
YARALI VAKALAR DAHA ÇOK
Açıldığı günden beri merkezde boğulma vakalarından çok yaralı kaplumbağaların tedavi edildiğini belirten merkezin kurucusu Hande Tibuk, deniz kaplumbağalarının karşılaştıkları tehlikelerin boğulma vakalarının yanı sıra kasti yaralanmalar ve özellikle baş kısmına aldıkları darbeler olduğunu söyledi. Tekne pervanesi kaynaklı kesiklerin oluştuğunu belirten Tibuk, "Ne yazık ki kasti yaralanmadan kastımız hayvanın başına defalarca çoklu darbeler alması. Sert cisimle vurma, kafasına çarpma gibi vakalarla karşılaşıyoruz. Bir insanın kasti olarak bunu yapabiliyor olması, bir kere vurması bile vahşiyken birden fazla kez vurması tüyler ürpertici" diye konuştu.
PLASTİK POŞETLERİ DENİZANASI SANIYORLAR
Çevre kirliliğinin de hayvanların için tehlike oluşturduğunu söyleyen Hande Tibuk, "Etçil deniz kaplumbağaları denizanası yiyerek beslenirler. Suda yüzen poşetleri denizanası sanıp, yiyip, boğulurlar. Merkezimize gelen vakalarda karşılaştığımız durumlar olta yutması, içlerinden çıkan plastik atıklar. Bunlar maalesef çok üzücü. Deniz kaplumbağasının içinden kılıç balığı oltası çıkardık. Büyük ve paslı bir olta da yemek borusundan çıktı" dedi.
14 AYDA 26 YARALI CARETTA GELDİ
Bölgede yaralı bulunan deniz kaplumbağaları için merkezin ihbar hattına ulaşılabildiğini dile getiren Tibuk, “Genellikle balıkçılar buluyor yaralı kaplumbağaları. Bizi arıyorlar, biz de gidip alıyoruz. Bugüne kadar 26 hastamız oldu. İyileştikten sonra doğaya salıyoruz. Bugün de sanıyorum 15'inci kaplumbağayı denize gönderdik. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Yaralı gelen kaplumbağa belli süre burada misafir oluyor. O veda sahnesi biraz acıklı oluyor ama önemli bir misyonu tamamlamanın mutluluğu da oluyor. Çünkü onların yeri denizler. O mutluluk da paha biçilmez" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaralı deniz kaplumbağaları, KKTC'de tedavi ediliyorYaralı deniz kaplumbağaları, KKTC'de tedavi ediliyorYaralı deniz kaplumbağaları, KKTC'de tedavi ediliyorYaralı deniz kaplumbağaları, KKTC'de tedavi ediliyor

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