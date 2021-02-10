Yarattıkları eserlerle kendilerine hayran bırakan dahilerin bilinmeyen psikolojik rahatsızlıkları

“Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi vardır” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Dehalarıyla herkesi kendisine hayran bırakan ve tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başaran dahilerin psikolojik rahatsızlıklarını sizler için araştırdık. İşte o isimler...

JOHN NASH

Henüz 21 yaşındayken ortaya koyduğu “Oyun Teorisi” teziyle ekonomi dünyasında tarihe geçen John Nash şizofreni hastasıydı. Üniversite hayali oda arkadaşıyla başlayan bu hastalık çevresinde kırmızı giysili insanlar görmesiyle devam etti. “Akıl Oyunları” adlı film hayatını konu alıyor.

GALILEO GALILEI

Galileo hastalığı olarak bilinen toplumdaki yanlış görülen her şeye insanları zorlamak olarak nitelendirilen bir hastalığa sahipti. Hayatının ilerleyen dönemlerinde ise kör oldu.

AGATHA CHRISTIE

Polisiye türündeki roman yazarı olarak en çok bilinen isim olan Christie, histerik füg hastasıydı. Bu hastalık ünlü yazarı dış dünyadan tamamen kopartıyor ve içine kapanmasına neden oluordu. Hastalığının sanatı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmeden geçmek istemeyiz.

ALBERT EINSTEIN

Dünyanın en zeki insanlarından biri olan kabul edilen Einstein’ın otistik spektrum bozukluğu vardı. Doğuştan veya yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan bu hastalık insanın toplumsal ilişkilerini güçleştirir ve obsesif kişilikler yaratır.