Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Titanik’in batışından atom bombalarına kadar geleceğe ilişkin birbirinden ünlü tespitleri olan 5 kitap ve yazarı!

Titanik’in batışından atom bombalarına kadar geleceğe ilişkin birbirinden ünlü tespitleri olan 5 kitap ve yazarı!

Seray Üstün Seray Üstün 08.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Titanik’in batışından atom bombalarına kadar geleceğe ilişkin birbirinden ünlü tespitleri olan 5 kitap ve yazarı!

Kitap okuma alışkanlığı ne yazık ki tüm insanlarda aynı seviyede değildir. Hemen hemen herkes kitap okumanın oldukça faydalı bir eylem olduğunu bilse de günlük yaşam içerisinde pek de bunun için zaman bulamıyor. Kitapların gizemli dünyasına açılan kapıları keşfetmeye hazır mısınız? Geçmişte yazdığınız kitabın sayfalarının gelecekte teker teker canlandığını hayal edin. Şimdi size bu kitaplardan ve içinde gerçekleşen kehanetlerden bahsedeceğiz.

Günümüze dek belki de milyonlarca kitap yayınlanmıştır. Fakat bahsedeceğimiz kitaplar geleceğe ışık tutar cinsten. Düşündüren ve merak uyandıran kehanet kitaplarına birlikte göz atıyoruz. Bakalım hangi yazarlar, tarihe damga vuran hangi olayları şaşırtıcı derecede benzerlikleriyle tahmin etmiş? Kehanet gerçekleşmiş mi? Gerçekleştiyse sonucunda neler yaşanmış? Hadi hep birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu gizemli kitapların yazarlarıyla tanışalım. İşte geleceği öngören 5 kitap...

FUTILITY- MORGAN ROBERTSON

FUTILITY- MORGAN ROBERTSON

Morgan Robertson tarafından kaleme alınan bu kitapta, “yüzen en büyük gemi” olarak bahsedilen Titan buzdağına çarpar ve yolcuların çoğu boğulur. Aslında hikaye hiç yabancı değil. Ama bahsi geçen gemi Titanik değil, Titan. Robertson romanını, gerçek Titanik hüzünlü yolculuğuna çıkmadan 14 yıl önce yazmıştı. Titanik battığında ise kitap yeniden gündeme oturdu. Dönemin gazetelerinde “gerçeküstü bir kehanet” başlıklarıyla kitaptan bahsedildi.

ERATH- DAVID BRIN

ERATH- DAVID BRIN

2038 yılında geçen Earth, insanların doğayı, doğal olanı hiçe sayarak çevreye verdiği zararın geri dönüşü olmayan problemlere yol açtığını anlatıyor. Kitapta oldukça geniş bir karakter yelpazesi mevcut. Brin karakterleri küresel ısınma, nesli tükenmekte olan türler ve buna benzer bir dizi çevresel sorunu detaylı işlemek için kullanıyor. Kitabın ana fikrine gelirsek, Dünya yok olmadan önce onu kurtarmanın bir yolunu bulmak. Günümüzdeki küresel ısınma sorununa bu kitapta yer verildiğini söylemek yanlış olmaz.

THE WORLD SET FREE- H.G. WELLS

THE WORLD SET FREE- H.G. WELLS

H.G Wells tarafından kaleme alınan bu kitapta atomdan üretilen enerji ile sorunlara 1933 yılında çözüm geleceği ön görüldü. Aynı yıl ise Leo Szilard bir nükleer zincir reaksiyonu fikri ortaya attı. Bu, The World Set Free’nin tek öngördüğü gerçeklik değildi: Wells ayrıca, radyoaktif elementlerin, savaş alanlarını yıllarca radyoaktif etki altında bırakan atom bombalarınında nasıl kullanılabileceğini açıkladı. Tuhaf olan kısım ise kitabın 1914 yılında yani İkinci Dünya Savaşı’ndan çok uzun zaman önce yazılmış olmasıydı.

GULLIVER’İN GEZİLERİ- JONATHAN SWİFT

GULLIVER’İN GEZİLERİ- JONATHAN SWİFT

Gulliver’in Gezileri 1726 tarihinde İrlandalı yazar Jonathan Swift tarafından tamamlandı. Bu romanda hem insan doğası hem de gezi yazıları iğneliyici bir dille anlatıldı. İngiliz edebiyatının klasikleri arasında yer alan bu romand dört ayrı yolculuk dört farklı bölümde anlatılır. Eser yasa ve yönetim biçimlerini de sorgular. Kitabın geleceği ön gören bölümünde ise Mars’ın iki tane uydusunun bulunması yer alıyor. Kitabın yayınlanmasından tam 151 yıl sonra bilim insanları gerçekten Mars’ın iki uydusu olduğunu keşfetti.

AY’A YOLCULUK- JULES VERNE

AY’A YOLCULUK- JULES VERNE

Jules Verne 1865 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden Ay’a seyahat eden üç adamın öyküsünü yazdı. Amerika’da biten iç savaş sonrasında işsiz kalan bazı işçilerin Ay’a ulaşabilecek bir mermi yapmaya çalışma çabası konu alınıyordu. Bu icat düşüncesi dünyanın dört bir yanında büyük yankı uyandırdı ve hatta gönüllü olarak Ay’a gitmek isteyenler bile oluştu. Eserde Ay’a yolculuk etme fikri üzerinde duruluyor. Romandan yaklaşık 100 yıl sonra ise Apollo 11, 1969 yılında Ay’a ulaştı. Böylece Jules Verne’nin yaklaşık 100 yıl önce hayalini kurduğu olay gerçekleşti.

Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Gazete ilanları! Victoriya döneminde flörtün imkansız yüzüGazete ilanları! Victoriya döneminde flörtün imkansız yüzü
Tom Cruise'un ilk uzay filmine rakip geldi! Başrol aranıyor Tom Cruise'un ilk uzay filmine rakip geldi! Başrol aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Diğer Haberler

Paranormal olayların herkesi korkuttuğu tüberküloz hastanesi: Waverly Hills

Burada tedavi görmek cesaret ister! Paranormal olayların adresi

Katı kurallarla bezenen Victoriya döneminde aşıkların bulduğu flört yöntemleri!

Gazete ilanları! Victoriya döneminde flörtün imkansız yüzü

Ünlü K-pop grubu Blackpink grubu üyeleri solo çalışmalarına devam ediyor! Blackpink üyelerinin yeni projeleri neler?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 7 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

TV yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

8 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı

Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!

Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içindeki kehanetleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.