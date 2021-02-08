Titanik’in batışından atom bombalarına kadar geleceğe ilişkin birbirinden ünlü tespitleri olan 5 kitap ve yazarı!

Günümüze dek belki de milyonlarca kitap yayınlanmıştır. Fakat bahsedeceğimiz kitaplar geleceğe ışık tutar cinsten. Düşündüren ve merak uyandıran kehanet kitaplarına birlikte göz atıyoruz. Bakalım hangi yazarlar, tarihe damga vuran hangi olayları şaşırtıcı derecede benzerlikleriyle tahmin etmiş? Kehanet gerçekleşmiş mi? Gerçekleştiyse sonucunda neler yaşanmış? Hadi hep birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu gizemli kitapların yazarlarıyla tanışalım. İşte geleceği öngören 5 kitap...

FUTILITY- MORGAN ROBERTSON

Morgan Robertson tarafından kaleme alınan bu kitapta, “yüzen en büyük gemi” olarak bahsedilen Titan buzdağına çarpar ve yolcuların çoğu boğulur. Aslında hikaye hiç yabancı değil. Ama bahsi geçen gemi Titanik değil, Titan. Robertson romanını, gerçek Titanik hüzünlü yolculuğuna çıkmadan 14 yıl önce yazmıştı. Titanik battığında ise kitap yeniden gündeme oturdu. Dönemin gazetelerinde “gerçeküstü bir kehanet” başlıklarıyla kitaptan bahsedildi.

ERATH- DAVID BRIN

2038 yılında geçen Earth, insanların doğayı, doğal olanı hiçe sayarak çevreye verdiği zararın geri dönüşü olmayan problemlere yol açtığını anlatıyor. Kitapta oldukça geniş bir karakter yelpazesi mevcut. Brin karakterleri küresel ısınma, nesli tükenmekte olan türler ve buna benzer bir dizi çevresel sorunu detaylı işlemek için kullanıyor. Kitabın ana fikrine gelirsek, Dünya yok olmadan önce onu kurtarmanın bir yolunu bulmak. Günümüzdeki küresel ısınma sorununa bu kitapta yer verildiğini söylemek yanlış olmaz.