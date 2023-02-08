Yardım alanına koşan Duygu Özaslan koliden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yardım kolisinden çıkan ürünleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin yardım toplama alanında depremzedelere ulaşacak olan bağışları ayıklayan Duygu Özaslan, tecrübelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özaslan, ''Lütfen oradaki hava şartlarını göz ardı etmeyin. Bugün biz kıyafet ayıklarken payetli mini etek bile gördük. Yazlık kıyafetler, terlikler... Bir değil, iki değil... Önceliğimiz çoraplar, bereler, atkılar. Bunları ayırmakta vakit alıyor. Zamanla yarışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Duygu Özaslan, ''Bugün markette bir teyzeyle karşılaştım ve söylediği şey beni mahvetti. Dedi ki 'Ekonomiyi biliyorsun kızım, kendimize alacağımız şeyi oraya göndereceğiz'. İnsanlar varını yoğunu oraya gönderiyor. Lütfen bir şeyler yapmaya çalışın'' diyerek takipçilerini desteğe çağırdı.



