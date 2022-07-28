Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

28.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video kullanıcıları şoke etti ve kısa sürede viral oldu. Paylaşılan görüntülerde genç bir kadının hastaneye giremeden otoparkta suyunun geldiği anlar görüldü. Yardım çığlıkları atan kadının, oracıkta ilginç bir doğum yapmasıyla sonlanan olay görenleri şaşkına çevirdi.

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Doğum sancısı çeken bir kadının, hastaneye yetişemeden otoparkta doğum yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hastanenin otoparkında yardım çığlıkları atan genç kadın, otoparkta bebeğini doğurmak durumunda kaldı. Kadının doğum görüntüleri hastanenin güvenlik kamerası tarafından yakalandı.

EBE İMDADINA YETİŞTİ

gebe

Doğumuna saniyeler kala gözyaşlarına boğulan kadının yardımına bir sağlık çalışanı yetişti. Sağlık çalışanı onunla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Ona her şeyin yolunda olduğunu, kendisinin ebe olduğunu ve ona yardım edeceğini söyledi.

OTOPARKTA DOĞURDU

Daha fazla dayanamayan kadın, ebenin de yardımıyla otoparkta bebeğini doğurdu. Doğumun hemen ardından, sağlık görevlisi bebeği bir örtüye sararak onu aileye teslim etti. Kadın daha sonra bebeği ve kocası ile beraber hastaneye giriş yaptı.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

güvenlik

Kadının doğumuna şahit olan güvenlik görevlileri şoke oldu. Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından ''Bu harikaydı'' diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibini çiğ çiğ yedi! Polis memurları bile dayanamadıSahibini çiğ çiğ yedi! Polis memurları bile dayanamadı
Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdilerSıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler
13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş! 13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!
Anahtar Kelimeler:
doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Trende çabuk uyum sağladı! Minik bikinisiyle mest etti

Trende çabuk uyum sağladı! Minik bikinisiyle mest etti

Game Of Thrones’un çekim yerinde cinsel ilişkiye girdiler

Game Of Thrones’un çekim yerinde cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.