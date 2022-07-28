Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Doğum sancısı çeken bir kadının, hastaneye yetişemeden otoparkta doğum yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hastanenin otoparkında yardım çığlıkları atan genç kadın, otoparkta bebeğini doğurmak durumunda kaldı. Kadının doğum görüntüleri hastanenin güvenlik kamerası tarafından yakalandı.

EBE İMDADINA YETİŞTİ

Doğumuna saniyeler kala gözyaşlarına boğulan kadının yardımına bir sağlık çalışanı yetişti. Sağlık çalışanı onunla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Ona her şeyin yolunda olduğunu, kendisinin ebe olduğunu ve ona yardım edeceğini söyledi.

OTOPARKTA DOĞURDU

Daha fazla dayanamayan kadın, ebenin de yardımıyla otoparkta bebeğini doğurdu. Doğumun hemen ardından, sağlık görevlisi bebeği bir örtüye sararak onu aileye teslim etti. Kadın daha sonra bebeği ve kocası ile beraber hastaneye giriş yaptı.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Kadının doğumuna şahit olan güvenlik görevlileri şoke oldu. Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından ''Bu harikaydı'' diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.

