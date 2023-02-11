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Yardım kampanyası başlatmıştı! Müge Anlı’dan alkışlanacak bir hareket daha! ''Vakit yardım vakti''

11.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı’dan deprem bölgesine yardımlar bitmiyor. Canlı yayınında ''vakit yardım vakti'' diye seslenen Anlı'dan bir alkışlanacak hareke daha geldi. Müge Anlı, Kızılay üzerinden depremzedeler için 280 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu...

Yardım kampanyası başlatmıştı! Müge Anlı’dan alkışlanacak bir hareket daha! ''Vakit yardım vakti''

Türkiye 6 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. 10 ilde büyük hasarlara neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor Ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları düzenlenirken, Müge Anlı'dan bir destek daha geldi. Anlı, depremzedelere 280 adet tekerlekli sandalye yardımı yaptı....

280 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI

Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

Kızılay dostu olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Müge Anlı 3

''VAKİT YARDIM VAKTİ''

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye birlikte yaraları sarmaya çalışıyor.

Müge Anlı, geçtiğimiz gün canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor. ''Vakit yardım vakti'' çağırısında bulunan Anlı'nın bağış kampanyası kapsamında toplamda 37 milyon TL bağış toplandı ve yardımlar hala devam ediyor.

MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASI:

Müge Anlı yardım kampanyasına ''MÜGE''yazıp 2868'e mesaj göndererek depremzedelere 15 TL destekte bulunabilirsiniz.

müge anlı bağış

Hesap numarası üzerinden destek olmak isteyen vatandaşlar ise, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi'ne ait olan TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54 numaralı IBAN'a, açıklama kısmına MÜGE ANLI VE DOSTLARI GIDA YARDIMI yazarak yardımcı olabilirler.

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