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  4. Yardımcı Şule, Dilan Polat'ın kıyafetlerini giydi! Yakın arkadaşı giyinme odasına dair bomba şeyler söyledi

Yardımcı Şule, Dilan Polat'ın kıyafetlerini giydi! Yakın arkadaşı giyinme odasına dair bomba şeyler söyledi

24.11.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'nin, Polat'ın kıyafetiyle gezmesi sosyal medyayı salladı. Şule kıyafetleri Dilan Polat'ın verdiğini söylerken fenomenin yakın arkadaşı Canan Toprak da ilginç ifadeler kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule U., lüks bir AVM'de tutuklu patronunun lüks kıyafetleriyle görüntülenince olay oldu. Çok konuşulan olay sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule U., "Cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetlerini izinsiz giyiyormuşum gibi algısı yaratılıyor. Başka kullanıcıların iftirasına maruz kalıyorum" diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dilan Polat'ın yardımcısı kıyafetlerin kendisine verildiğini ifade etti. Fenomenin yakın arkadaşı Canan Toprak da konuya dair konuştu.

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Dilan Polat'ın söz konusu deri ceketi çok da sevmediğinden bahseden Toprak, açıklama yaparken verdiği detaylar ise oldukça dikkat çekti.

"Dilanın kıyafetlerini kimse giymiyor!" açıklamasında bulunan Canan Toprak, Dilan Polat'ın giyinme odasına parmak izi ve şifreyle girildiğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

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Dilan Polat sosyal medya
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