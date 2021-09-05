Yardımların sebebi reklam mı? Demet Akalın yanıt verdi

Demet Akalın Etiler’de Akmerkez AVM çıkışında görüntülendi. Ünlü şarkıcı kucağında küçük kızı Hira’ın köpeğiyle görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Akalın Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları nedeniyle evi kül olan yaşlı bir vatandaşa yardım eli uzatmış ve yeni bir ev yaptırmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan bu olay için bazı iddialar Demet Akalın’ın reklam yaptığı yönündeydi.

Ünlü şarkıcı o söylemler hakkında “İstedikleri kadar konuşsunlar onlar konuştukça ben yenisini yaptırıyorum” dedi.

Kızı Hira için özel öğretmen tuttu iddialarına ise “Aman yok ya normal okula gidecek” şeklinde konuştu. (Uçankuş)

