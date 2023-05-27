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Yaren Alaca sütyensiz pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

27.05.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Yaren Alaca iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyensiz poz veren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına beğeni yağdı.

Yaren Alaca sütyensiz pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

TikTok, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü fenomen Yaren Alaca cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Sütyensiz poz veren Yaren Alaca dekolteli fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

yaren-alaca-sütyensiz-poz-verdi

Ünlü fenomen paylaşımına "Siyahlar içinde ben" notunu düştü. Yaren Alaca'nın pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

yaren-alaca-göğüs-dekoltesi

Yaren Alaca'ya takipçileri "Güzellik halis mi", "Mükemmelsin", "Güzelliğe bak" yorumlarında bulundu.

yaren-alaca-sütyensiz-pozuyla-mest-etti

Bursalı sosyal medya fenomeni, 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmişti.

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19 yaşındaki yıldızın şarkısı YouTube'da 15 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

yaren-alaca

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