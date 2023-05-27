Yaren Alaca sütyensiz pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

TikTok, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü fenomen Yaren Alaca cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Sütyensiz poz veren Yaren Alaca dekolteli fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

Ünlü fenomen paylaşımına "Siyahlar içinde ben" notunu düştü. Yaren Alaca'nın pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yaren Alaca'ya takipçileri "Güzellik halis mi", "Mükemmelsin", "Güzelliğe bak" yorumlarında bulundu.

Bursalı sosyal medya fenomeni, 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmişti.

19 yaşındaki yıldızın şarkısı YouTube'da 15 milyon izleyiciye ulaşmıştı.



