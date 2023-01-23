Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı dün akşam 51. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Şimdi ise 52. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Peki, Yargı 52. bölüm fragmanı geldi mi? Yargı 52. yeni bölüm fragmanı neden yok? İşte tüm ayrıntılar....

YARGI 52. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yargı 52. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yargı yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YARGI 51. BÖLÜM ÖZETİ:

Ceylin kendisini yeni bir açmazda bulur. Dosyayla alakalı olarak ona gelen tehdit telefonu zaten arasının bozuk olduğu Ilgaz ile yeni bir gerilimi doğuracaktır. Bir yanda sevdiği adamı koruma duygusu, diğer bir yanda davada gerçeğe bir an önce ulaşma refleksi onları bir arada tutmaya yetecek midir?

“Düğün günü ölü bulunan gelin” soruşturmasında Ilgaz ve Eren düğün günü tam olarak ne yaşanmış olduğunun peşindedir. Davada açığa çıkan her gerçek ile birlikte garip ve gizemli ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır.

Yekta Tilmen oğlu Ömer’i daha da yakından tanımaya çalışırken Ömer’in öngörülemez davranışları onu günbegün şaşırtacaktır.

Merdan’ın yokluğunda Çınar’ı sahip çıkması gereken bir dede mirası beklemektedir.

Şimdiye kadar mesleği gereği çokça tehdit ile karşılaşmış Ilgaz, adaletten hiçbir şekilde ödün vermeme derdindedir. Fakat Ilgaz dahil, hiç kimse tehdidin boyutunun bu kadar büyük ve ciddi olabileceğini öngörememiştir. Çoğalan tehditler vakanın tüm seyrini değiştirecektir.

