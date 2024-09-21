Yargı'dan Bir Gece Masalı'na bomba transfer! Sevilen isim kadroya girdi!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı, ATV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başladı. Oyuncuların aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelse de dizi başladıktan sonra birçok seyirci aralarında uyum olduğunu dile getirdi. Hikayesi ve karakterleriyle dikkat çekmeyi başardı.

YENİDEN EKRANLARDA!

Yeni sezonda yayın hayatına başlar başlamaz büyük ses getiren Bir Gece Masalı, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in karakteriyle her hafta gündeme gelmeyi başarıyor. Reytinglerde de iyi sonuçlar elde eden dizi kadrosuna yeni isimler de katıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı'nın unutulmaz karakteri Mercan Dede'ye hayat veren Cezmi Baskın Bir Gece Masalı'nın kadrosuna dahil oldu.

Bir Gece Masalı'nın yeni bölüm fragmanında görülen Cezmi Baskın'ın dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği de merak edildi.

CEZMİ BASKIN KİMDİR?

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na geri döndü. TRT'de köye yönelik eğitim programları çerçevesinde dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri ve tiyatroyu yanyana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara'da olduğu süre içerisinde gençlik oyunları sahneledi ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda birçok oyunda yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Çark, Cahide, Ateşten Gömlek ve Kurtuluş gibi dizi filmlerinin yanısıra Hiçbiryerde, 9, O Da Beni Seviyor, Vizontele, Derviş, Kahpe Bizans, Eylül Fırtınası, Duruşma, Sen De Gitme Triandafilis, İntikam Zamanı gibi sinema filmlerinde rol aldı. Akasya Durağı, İkinci Bahar, Ayrılsak da Beraberiz, Bizimkiler, Yılan Hikayesi gibi efsane dizilerde de yer aldı.