Yargı dizisinde Kadir Şeker sahnesi sosyal medyaya damga vurdu

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.

Kadir Şeker, Konya’da Özgür Duran adlı erkek tarafından darp edilen Ayşe Dırla isimli kadını kurtarmak isterken Duran'ın ölümüne neden olmuştu.

KADİR ŞEKER OLAYI HATIRLATILDI

Yargı'nın yeni bölümünde, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.

Dizide bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişi, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı" diye konuştu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizideki Kadir Şeker sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Trend listesine giren dizi için "Kadir Şeker olayı özetlendi. Yargı, yargı dağıtıyor" yorumu yapıldı.





