Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan karısını ağlarken paylaştı! Bakın Uğur Aslan'ın eşi kim çıktı

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.

EŞİ SENARİST ÇIKTI

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan da dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon'un Yargı'nın finalini izlerken duygulandığı anları paylaştı.

Uğur Aslan eşini paylaşarak "Arkadaşlar kendi yazdığı finali böyle izledi senaristimiz" yorumunda bulundu.





