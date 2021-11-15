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Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan karısını ağlarken paylaştı! Bakın Uğur Aslan'ın eşi kim çıktı

15.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı sön bölümüyle yine gündem oldu. Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan dizinin senaristi olan eşini paylaşarak dikkat çekti.

Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan karısını ağlarken paylaştı! Bakın Uğur Aslan'ın eşi kim çıktı

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.

EŞİ SENARİST ÇIKTI

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan da dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon'un Yargı'nın finalini izlerken duygulandığı anları paylaştı.

Yargı dizisinde Kadir Şeker sahnesi sosyal medyaya damga vurduYargı dizisinde Kadir Şeker sahnesi sosyal medyaya damga vurdu

Uğur Aslan eşini paylaşarak "Arkadaşlar kendi yazdığı finali böyle izledi senaristimiz" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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