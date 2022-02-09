Yargı dizisini Derya karakteri kimdir? Şükran Ovalı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Şükran Ovalı'nın eşi kimdir?

İzleyicileri ekrana kilitleyen ve ters köşeleriyle çok konuşulan Yargı dizisinin ekibine yeni bir isim dahil oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Peki Yargı dizisi Derya karakteri Şükran Ovalı kimdir?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçen isim, Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun olmuştur. Liseyi de Göztepe'de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitmiştir. 36 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. 1.70 boyundaki Şükran Ovalı, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlenmiştir.
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2010 - Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
2006 - Ezo Gelin
2007 - Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek
2008 - Aşk Yakar
2009 - Kahramanlar, Bir Bulut Olsam
2011 - Reis
2012 - Kötü Yol, Leyla ile Mecnun
2013 - Avrupa Avrupa
2014 - Cinayet, Şeref Meselesi
2011 - Nar
2015 - Yeni Dünya
2006 - Pars: Kiraz Operasyonu
2008 - Alia, Cin Geçidi
2009 - Ev
2016 - Şeytan Tüyü, Ekşi Elmalar, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
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