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Yargı dizisinin Aylin'i bakın hangi dizide oynamış! Meğer bir döneme damga vuran karakter...

06.02.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, oyuncuları ve hikayesiyle sık sık gündemde yer almaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide Aylin karakterini canlandıran Pınar Çağlar Gençtürk'ün geçmiş yıllarda rol aldığı dizi ise duyanları şaşırttı. Gençtürk, hemen herkesin aşina olduğu bir dizide önemli bir karakteri canlandırmış.

Yargı dizisinin Aylin'i bakın hangi dizide oynamış! Meğer bir döneme damga vuran karakter...

39 yaşındaki Pınar Çağlar Gençtürk, son dönemde Yargı dizisindeki performansı ile gündeme geliyor. Kanal D ekranlarında her Pazar yayınlanan dizide rol alan oyuncunun hemen herkes tarafından aşina olunan ve bir döneme damga vuran dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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1982 yılı Kocaeli doğumlu isim, tiyatro ile de uğraşmakta. Gençtürk, Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazanmıştı.

SADRİ ALIŞIK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

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Ayrıca En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sadri Alışık Ödülü’nü kazanan ismin Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olduğu biliniyordu. Oyuncu, Kadir Has Üniversitesi'nde de Film ve Drama Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

ARIZA DİZİSİNDE 'EMİNE' ROLÜYLE TANINDI

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Yargı dizisinin öncesinde Arıza dizisinde Emine karakterini canlandıran Gençtürk, ayrıca 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde Münevver karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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MUHTEŞEM YÜZYIL'DA BEYHAN SULTAN'I OYNAMIŞ!

Pınar Çağlar Gençtürk'ün Halit Ergenç ve Meryem Uzerli gibi isimlerle Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı ortaya çıktı.

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Yargı dizisinde performansıyla adından bahsettiren oyuncu bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'da Beyhan Sultan rolünü canlandırmıştır.

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Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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