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Yargı dizisinin Ceylin'i kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında ve nereli?

19.09.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Nazlı" karakteri ile beğeni toplayan Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı "Yargı" dizisinde "Ceylin" rolüne hayat veriyor. Sil Baştan, Beyaz Yalan, Vatanım Sensin gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Pınar Deniz İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunudur.

Yargı dizisinin Ceylin'i kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan siması Pınar Deniz oyunculuk deneyimini 2014'te Sil Baştan dizisinde hayat verdiği "Evrim" rolü ile edindi. O günden sonra farklı projelerle kamera önüne geçen Pınar Deniz, Türkiye'de en çok tanınan kadın oyunculardan biri olmayı başardı. Deniz, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı.

YARGI DİZİSİNİN CEYLİN'İ KİMDİR?

Pınar Deniz "Yargı" dizisinde Ceylin Erguvan rolüne hayat veriyor. Ceylin, hukuk okurken babasının haksızlık sonucu hapse girmesinden oldukça etkilenir. Avukat Ceylin kural tanımayan, doğru bildiğini yapmak için elinden geleni yapan gözü kara bir kadındır.

PINAR DENİZ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Kasım 1993 Adana doğumlu Pınar Deniz 27 yaşındadır. Arap kökenli ve Mardinli ailenin çocuğu olan Deniz, iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. Deniz, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın klibinde oynadı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Deniz; Vatanım Sensin, Aşk 101, Bir Deli Rüzgar gibi projelerde yer aldı. Pınar Deniz Instagram'da "pinarrdenizzz" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Yargı dizisinin Ceylin'i kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında ve nereli?

PINAR DENİZ'İN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2017 /Kardeşim Benim/ 2 Didem/ Başrol oyuncusu
2020 /İnsanlar İkiye Ayrılır /Ceren /Başrol oyuncusu
2021 /Aşkın Kıyameti/ Selin /Başrol oyuncusu

PINAR DENİZ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2014/ Sil Baştan /Evrim/ Yardımcı Oyuncusu
2015 /Beyaz Yalan /Azra /Yardımcı Oyuncusu
2016-2018 /Vatanım Sensin/ Yıldız /Başrol Oyuncusu
2018/ Bir Deli Rüzgar /Gökçe Yücel/ Başrol Oyuncusu
2020-2021 /Aşk 101 /Burcu/ Başrol Oyuncusu
2020 /Menajerimi Ara/Kendisi /Konuk Oyuncu
2021/ Kırmızı Oda /Nazlı /Konuk Oyuncu
2021- Yargı /Ceylin Erguvan/ Başrol Oyuncusu


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Pınar Deniz Yargı dizisi
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