Yargı dizisinin komiser Eren'i Uğur Aslan bakın kimin eşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi, başarılı senaryosu ile her hafta ön plana çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda da oldukça başarılı isimler yer alıyor. Komiser Eren Duman'a hayat veren Uğur Aslan'ın gerçekte kimin eşi olduğu duyanları şaşırttı.

YARGI'NIN EREN'İ BAKIN KİM ÇIKTI!

Ali Bilgin tarafından yönetilen Yargı dizisi ödüllü senarist Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Dram, polisiye dizisi olan Yargı'da Eren rolüne hayat veren Uğur Aslan, dizinin senaristi Sema Ergenekon'un eşi çıktı. Uğur Aslan, senaristliğini Ergenekon'un üstlendiği 'Kara Para Aşk', 'Karadayı', 'Siyah Beyaz Aşk' gibi dizilerde de rol almıştı. 22 yıllık mutlu evliliğini sürdüren Uğur Aslan ile Sema Ergenekon'un 3 çocuğu bulunuyor.

"SEMA ÜZERİNDEN LOBİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Komiser Eren rolünü nasıl aldığına ilişkin açıklama yapan Uğur Aslan, 'Yargı' dizisinin senaryosunu okuduğunda menajerine bu rolü istediğini söylemiş. Gülerek, "Sema üzerinden lobi yapmaya çalıştım ama olmadı" diyen Uğur Aslan, Komiser Eren rolü için Yargı dizisinin yapımcısı ile yönetmenin kendisini uygun gördüğünü belirtmişti.

Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü'nü kazanan Sema Ergenekon Yer Gök Aşk, Melekler Korusun, Karadayı gibi başarılı projeleri yazdı.

Uğur Aslan Çukur, Kuruluş Osman, Kara Sevda, gibi projelerde de yer almasının yanı sıra birçok tiyatro oyunu da oynadı.





