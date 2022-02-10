Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz 10 yaş büyük sevgilisinden ayrıldı mı? Fotoğrafları duruyor

Yargı'daki Ceylin perfomansıyla dikkat çeken Pınar Deniz'in aşk hayatı da merak ediliyor. Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile gözlerden uzak bir aşk yaşamaya çalışsan güzel oyuncu ne yaparsa yapsın aşkını gizleyemiyor. Son olarak Pınar Deniz'in sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.

Deniz ile Kirazcı, Instagram'da birbirini takipten çıkınca sosyal medyada "Aşk bitti" yorumları yapıldı. Daha önce dudak dudağa pozlar paylaşan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın takipleşmeyi bırakmasının ardından ikiliden konuyla ilgili de henüz bir açıklama gelmedi.

Aşıkların geçmişte paylaştıkları bazı pozları ise Instagram'da duruyor.



