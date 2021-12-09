Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ateşli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Son dönemlerin en çok konuşulan kadın oyuncularından Pınar Deniz, bu defa ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.
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