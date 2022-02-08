MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

08.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da fırtınalar estiren ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Huri Deniz, Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni topladı. Bozcaada'dan karelerini paylaşan Huri deniz, güzelliğiyle büyüledi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Sosyal medya üzerinden vintage ürünlerin satışını yapan Huri deniz, ablası Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Instagram'da 8 bin takipçisi bulunan Huri Deniz, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Sosyal medya kullanıcıları, Huri Deniz'in paylaşımlarına ''Güzellik genetik'', ''Bazen aşırı Pınar'a benziyorsun'' ve ''Esmer güzeli'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir gönderide, Huri Deniz'in doğum gününü kutlamıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın Huri Deniz ile takipleşiyor olması da dikkatlerden kaçmadı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine beğenilmedi! "Giyinmesen de olurmuş"Yine beğenilmedi! "Giyinmesen de olurmuş"
Madem sakattın gelmeyecektinMadem sakattın gelmeyecektin
Bomba racon iddiası! "Millete aratıp..."Bomba racon iddiası! "Millete aratıp..."
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti! İndirim çabuk bitti!

Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti! İndirim çabuk bitti!

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

İlginizi Çekebilir

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.