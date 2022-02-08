Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni topladı. Bozcaada'dan karelerini paylaşan Huri deniz, güzelliğiyle büyüledi.

Sosyal medya üzerinden vintage ürünlerin satışını yapan Huri deniz, ablası Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Instagram'da 8 bin takipçisi bulunan Huri Deniz, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Huri Deniz'in paylaşımlarına ''Güzellik genetik'', ''Bazen aşırı Pınar'a benziyorsun'' ve ''Esmer güzeli'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir gönderide, Huri Deniz'in doğum gününü kutlamıştı.

Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın Huri Deniz ile takipleşiyor olması da dikkatlerden kaçmadı.



