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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o klipte de oynamış! Ünlü oyuncunun eski hali şaşırttı

23.01.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran oyuncu Pınar Deniz'in seneler önce rol aldığı klip görüntüleri şaşırttı. 28 yaşındaki güzel oyuncunun henüz şöhret olmadan ünlü bir sanatçının klibinde rol aldığı ortaya çıktı. İşte Pınar Deniz'in o görüntüleri...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o klipte de oynamış! Ünlü oyuncunun eski hali şaşırttı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, daha önce Vatanım Sensin, Beyaz Yalan ve Bir Deli Rüzgar gibi pek çok yapımda rol almıştı. Sevilen oyuncu oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Deniz'in seneler önce rol aldığı bir klipteki görüntüleri hayranlarını şaşırttı.

1993 yılı Adana doğumlu Pınar Deniz'in Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olduğu biliniyordu.

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İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan isim, ilk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşamıştı.

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Daha sonra pek çok rol deneyiminin ardından Netflix'te yayınlanan Aşk101 dizisinde de rol almıştı.

MURAT DALKILIÇ'IN O KLİBİNDE OYNAMIŞ!

Pınar Deniz'in 2015 senesinde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'Yani' isimli şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

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KALABALIĞIN ÖNÜNDE DANS ETTİ!

Klipte Pınar Deniz'in tarzı dikkat çekerken arkasındaki ekiple beraber dans etmesi de gözlerden kaçmadı.

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PERFORMANSIYLA SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Pınar Deniz, şimdilerde 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan Kaya" karakterini canlandırıyor. Oyunculuk performansıyla sık sık gündem olan isim, daha önce Kırmızı Oda dizisinde de konuk oyunu olarak rol almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç Pınar Deniz Yargı dizisi
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