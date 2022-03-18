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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

18.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan güzel oyuncu Pınar Deniz, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yeşil ve mini bir elbise tercih eden Pınar Deniz'in iddialı pozuna çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla takipçilerini mest etti.

Pınar Deniz'in iddialı paylaşımına ''Yeşilin en güzel hali'', ''Masum ve seksi'', ''Ne kadar duru bir güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Pınar Deniz'in kısa sürede 200 bine yakın beğeni alan o pozu:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırmıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

Pınar Deniz'in, gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

Şimdilerde Türkiye'nin en çok beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, 2014 yılında rol aldığı Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

Vatanım Sensin dizisiyle ününe ün katan Pınar Deniz, Netflix yapımı Aşk 101 dizisinde Burcu karakterine hayat verdi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'

Aşk 101 dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden buluşan Pınar Deniz, oyunculuk kabiliyeti ve duru güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Masum ve seksi'


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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