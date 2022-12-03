Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Pınar Deniz, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Süper mini elbisesiyle poz veren Pınar Deniz'e yorum yağdı.

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili duş pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Dünyaca ünlü bir giyim markasıyla el sıkışan Pınar Deniz, reklam çekimleri için sık sık kamera karşısına geçiyor.

Vatanım Sensin dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, şimdilerde Yargı dizisinde başrol oyuncusu olarak izleyiciyle buluşuyor.

Kabiliyeti ve duru güzelliğiyle son dönemlerin parlayan yıldızları arasında görülen ünlü oyuncuya sosyal medyada da yoğun bir ilgi mevcut.



