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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

03.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Pınar Deniz, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Süper mini elbisesiyle poz veren Pınar Deniz'e yorum yağdı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili duş pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Dünyaca ünlü bir giyim markasıyla el sıkışan Pınar Deniz, reklam çekimleri için sık sık kamera karşısına geçiyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Vatanım Sensin dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, şimdilerde Yargı dizisinde başrol oyuncusu olarak izleyiciyle buluşuyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Kabiliyeti ve duru güzelliğiyle son dönemlerin parlayan yıldızları arasında görülen ünlü oyuncuya sosyal medyada da yoğun bir ilgi mevcut.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi


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