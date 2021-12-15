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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

15.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, her pazar seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla gündem olan dizide hayat verdiği Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, Twitter'da Demet Akalın'a verdiği yanıtla gülümsetti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

Aşk 101 dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde yeniden bir araya gelen güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Pınar Deniz, Demet Akalın'ın Twitter'dan yaptığı, ''Ceylin sen ruh hastası mısın? İki keyif aldık'' yorumuna, ''Öyle demeyelim de'' yanıtını vererek gülümsetti. İkilinin güldüren diyaloğuna, ''Demet Hanım çok ciddiye almasak'', ''Demet başladı yine mesaiye'' ve ''Benim olayları kafamda kurma şeklim ektedir'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Deniz, Kirazcı'nın kendisine ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'e olan benzerliği de, magazin gündemine oturmuştu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler okuduktan sonra bir süre satış danışmanlığı yapan Pınar Deniz, bir oyunculuk ajansına kaydoldu ve kendisini bir anda şöhret basamaklarını tırmanırken buldu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

Aşk 101, Vatanım Sensin ve Yargı gibi güçlü yapımlarda rol alan oyuncu, şimdilerde Türkiye'nin en çok beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Demet Akalın'ın diyaloğu sosyal medyada olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Pınar Deniz Yargı dizisi
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