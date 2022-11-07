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  4. Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

07.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile balayı pozlarını paylaştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan ile başrolleri paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Antalya'da tatil yapan güzel oyuncu, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaşımına ''Bu nasıl bir güzellik'' ve ''Nazar değmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Başak Gümülcinelioğlu, eşi ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Yargı dizisinde Hakim Neva karakterine hayat veren yıldız, senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Sipahi dizisiyle ekrana döneceği konuşulan 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Sen Çal Kapımı, Erkenci Kuş ve 8. Gün gibi yapımlarda rol almıştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz ay Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile evlendi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı


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