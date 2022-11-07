Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan ile başrolleri paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Antalya'da tatil yapan güzel oyuncu, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaşımına ''Bu nasıl bir güzellik'' ve ''Nazar değmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

Başak Gümülcinelioğlu, eşi ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yargı dizisinde Hakim Neva karakterine hayat veren yıldız, senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti.

Sipahi dizisiyle ekrana döneceği konuşulan 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Sen Çal Kapımı, Erkenci Kuş ve 8. Gün gibi yapımlarda rol almıştı.

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz ay Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile evlendi.



