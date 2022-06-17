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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi! "Sıra dışı bir güzellik"

17.06.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı reyting rekortmeni Yargı dizisinde Neva rolüne hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, İtalya'dan mini etekli pozunu paylaştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi! "Sıra dışı bir güzellik"

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla göze çarpıyor. Sen Çal Kapımı dizisindeki Pırıl Baytekin Sezgin rolünün ardından Yargı dizisi ile yıldızı parlayan Başak Gümülcinelioğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 1.8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Geçtiğimiz haftalarda bornozlu pozuyla yaklaşık 60 bin beğeni almıştı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Yargı dizisinden sonra soluğu İtalya'da alan oyuncu, mini etekli pozuyla gündeme geldi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Sevenleri o poza, "Sıra dışı bir güzellik", "Muhteşem bir kadın" gibi yorumlar yaptı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Kızıl saçlarıyla dikkat çeken oyuncu eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde aldı.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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