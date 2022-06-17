Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu İtalya'dan mini etekli poz verdi! "Sıra dışı bir güzellik"

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla göze çarpıyor. Sen Çal Kapımı dizisindeki Pırıl Baytekin Sezgin rolünün ardından Yargı dizisi ile yıldızı parlayan Başak Gümülcinelioğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 1.8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda bornozlu pozuyla yaklaşık 60 bin beğeni almıştı.

Yargı dizisinden sonra soluğu İtalya'da alan oyuncu, mini etekli pozuyla gündeme geldi.

Sevenleri o poza, "Sıra dışı bir güzellik", "Muhteşem bir kadın" gibi yorumlar yaptı.

Kızıl saçlarıyla dikkat çeken oyuncu eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde aldı.





