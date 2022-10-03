Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Pars karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Mehmet Yılmaz Ak'ın eski aşkının Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı olduğunu görenler hayret etti.

36 yaşındaki Diyarbakırlı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kariyerine tiyatro oyunculuğu yaparak başladı.

Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Ak, 2013 yılında yer aldığı Ben de Özledim dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yalan Dünya, Dudullu Postası, Çukur gibi ses getiren projeler de rol alan Mehmet Yılmaz Ak, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle takdir toplayan başarılı oyuncu, bir dönem kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Nazlı Çetin ile büyük bir aşk yaşamıştı.

2019 yılında Miss Turkey finalistleri arasında kalan Nazlı Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği okudu ancak tiyatroya olan merakı nedeniyle bir süre Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim aldı.

2020 yılında Şeref Sözü dizisinde Hicran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nazlı Çetin, Mehmet Yılmaz Ak ile yaşadığı aşkla magazin aleminin tanınan yüzlerinden biri oldu.

Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Leyla karakterine hayat veren Nazlı Çetin, Mehmet Yılmaz Ak ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çift, ilişkilerini sessiz sedasız bitirme kararı almıştı.



