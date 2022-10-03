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Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

03.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim. Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın eski aşkının Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı olduğunu görenler şaşıp kaldı. Mehmet Yılmaz Ak, bir dönem kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşamıştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Pars karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Mehmet Yılmaz Ak'ın eski aşkının Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı olduğunu görenler hayret etti.

36 yaşındaki Diyarbakırlı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kariyerine tiyatro oyunculuğu yaparak başladı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Ak, 2013 yılında yer aldığı Ben de Özledim dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yalan Dünya, Dudullu Postası, Çukur gibi ses getiren projeler de rol alan Mehmet Yılmaz Ak, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

Şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle takdir toplayan başarılı oyuncu, bir dönem kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Nazlı Çetin ile büyük bir aşk yaşamıştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

2019 yılında Miss Turkey finalistleri arasında kalan Nazlı Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği okudu ancak tiyatroya olan merakı nedeniyle bir süre Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim aldı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

2020 yılında Şeref Sözü dizisinde Hicran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nazlı Çetin, Mehmet Yılmaz Ak ile yaşadığı aşkla magazin aleminin tanınan yüzlerinden biri oldu.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Leyla karakterine hayat veren Nazlı Çetin, Mehmet Yılmaz Ak ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çift, ilişkilerini sessiz sedasız bitirme kararı almıştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın genç aşkını görenler şaştı kaldı! Kardeşlerim'in yıldızı çıktı


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