MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın senaristi ölüm sahnesiyle intikam aldı denilmişti! Yargı'da Pars Savcı'nın diziden ayrılma sebebi ortaya çıktı

Yargı'nın senaristi ölüm sahnesiyle intikam aldı denilmişti! Yargı'da Pars Savcı'nın diziden ayrılma sebebi ortaya çıktı

13.03.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Pars Savcı'yı canlandıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Yargı'nın 56. bölümünde Pars Savcı'nın gözükmemesi ve final sahnesinde ise bir kuyumcuda Pars'ın kesik elinin ortaya çıkması seyirciyi şaşkınlığa uğratmış ve senarist Sema Ergenekon'un Pars'a korkunç bir ölüm yazması tepki almıştı. Yargı dizisi, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak yaşanan krizlere de açıklık getirdi.

Yargı'nın senaristi ölüm sahnesiyle intikam aldı denilmişti! Yargı'da Pars Savcı'nın diziden ayrılma sebebi ortaya çıktı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da sular durulmuyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin Pars Savcı'sı Mehmet Yılmaz Ak, ayrılığın nedenini, sağlık sorunları değil de deprem bölgesindeki ailesiyle daha yakından ilgilenebilmek için aldığını yazmıştı. Dizideki ölüm sahnesiyle de tepki alan Mehmet Yılmaz Ak hakkında dizi ekibinden yeni açıklamalar geldi. İşte detaylar...

ÖLÜM SAHNESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

İki sezondur seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Yargı dizisinde üzücü gelişmeler yaşanıyor. Yargı'nın Pars Savcı'sı Mehmet Yılmaz Ak, heyecan dolu 56. bölümde gözükmedi. Bölümün final sahnesinde ise bir kuyumcuda Pars Savcı'nın kesik elinin ortaya çıkması seyircinin tepkisini toplayarak senarist Sema Ergenekon'un diziden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan intikam almak için kötü bir ölüm sahnesi yazdığı düşüncesi ortalıkta dolaştı.

DİZİ EKİBİNİN AÇIKLAMASIYLA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Dizinin sosyal medya hesabından"Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek; yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikâyesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz." sözleriyle yeni bir açıklama geldi.

“Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikayesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak 55. bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır.

Kendisi ile yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmesinin kendisini değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrılma kararı tarafımızca saygıyla karşılanmış ama hikaye ve yayınlanacak bölümleri riske atmamak adına en azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir.

Ancak ne aksayacak hikayenin, ne de aksayacak yayının kendisinden değerli olmadığını ifade ederek bu iki bölümlük devamlılık teklifimiz reddedilmiştir. Bu kararı ve bakış açısına saygı duyduğumuzu belirterek yarım bırakılan bölüme sonradan ek sahneler çekildiğini, bölümünün yayınına son anda yetiştirdiğini ve bölüm yapım tarafında aksaklıklar getirdiğini belirtmek isteriz.

Halihazırda yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Fakat senaryo çalışmaları büyük bir özveriyle devam etmektedir. Hikayemizdeki Pars karakterinin birdenbire yok olması ne hikâye, ne de karakter inandırıcılığı açısından mümkün olmayacağı için karakterin öldürülmüş olmasına ki, buna da oyuncunun talebiyle karar verilmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince karakterinin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş ve final sahnesi ise sözü edildiği gibi bir intikam güdüsüyle yazılmamıştır. Hikayeyi tamamlama, havada bırakmama adına gösterilen bir çabanın ürünüdür. Bizleri üzen oyuncumuzun saygı duyduğumuz bu ayrılma kararından ziyade ayrılış biçimi olmuştur.”

pars savcı nın eli

SEMA ERGENEKON'DAN TEPKİ

Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon da dizide yaşanan krizler sonrası paylaşılan açıklamayı kendi hesabında paylaşarak "Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam’ın erotik güzeliydi! Son hali şaşırttıYeşilçam’ın erotik güzeliydi! Son hali şaşırttı
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"
Dekolteli pozu sınırları zorladı! “Analar neler doğuruyor”Dekolteli pozu sınırları zorladı! “Analar neler doğuruyor”
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi Mehmet Yılmaz Ak Oyuncu Pınar

En Çok Okunan Haberler

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

Tartışma yaratacak sözler! 'Cumhur İttifakı, yeni 6'lı Masa olmuştur'

Tartışma yaratacak sözler! 'Cumhur İttifakı, yeni 6'lı Masa olmuştur'

Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti duyurdu!

Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti duyurdu!

Dekolteli pozuyla büyüledi! Sere serpe uzandı

Dekolteli pozuyla büyüledi! Sere serpe uzandı

İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla!

İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla!

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.