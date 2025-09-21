Mynet Trend

Yargıtay alkolik kocayı tam kusurlu buldu! Temyiz de fayda sağlamadı: Karar uygun bulundu

Yargıtay, eşine kötü davranan ve borç batağına saplanan alkol bağımlısı kocayı boşanmada tam kusurlu buldu. Mahkemenin verdiği tazminat kararı da onandı.

Çiğdem Sevinç

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol alıp eşine kötü davranan, eşinden habersiz başkalarına borçlanan kocanın boşanmada tam kusurlu sayılarak tazminat ödemesine ilişkin istinaf mahkemesi kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Amasya'da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol aldığını, eve geç vakitlerde geldiğini, alkollü şekilde eve geldiğinde taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaretler ettiğini belirterek, boşanma davası açtı. Eşinin ayrıca başka kişilerden borç aldığını da belirten kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek, boşanmalarına karar verilmesini ve lehine nafaka ile tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davalı koca, tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu, eşinin evi terk ettiğini ileri sürdü ve davanın reddine karar verilmesini istedi.

AYLIK NAFAKA İLE 25 BİN LİRA MADDİ, 25 BİN LİRA DA MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

Aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli alkol kullanan, alkol kullandığı zamanlarda davacı kadına kötü davranan, eşine hakaretlerde bulunan ve haddinden fazla borçlanan erkeği tam kusurlu bularak tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin davacı kadına aylık nafaka ile 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

NAFAKA KALDIRILDI DİĞER CEZALAR SABİT

Erkeğin yerel mahkeme kararına itirazı üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı kadının düzenli gelirinin bulunması nedeniyle nafakanın kaldırılmasına, diğer yönlerden ise verilen kararın uygun olduğuna karar verdi.

İstinaf mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkek tarafının kararın bozulması yönündeki itirazının yerinde görülmediği ifade edildi.

(AA)

