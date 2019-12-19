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Yargıtay kül tablasını silah olarak kabul etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Yargıtay, Tokat'ta bir kişinin yaşanan tartışma nedeniyle eşine attığı kül tablasını silah sayarak verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti. Daha önce de Hatay'da bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar su silah olarak kabul edilmiş ve sanık hakkındaki cezanın artırılmasına karar verilmişti.

Yargıtay kül tablasını silah olarak kabul etti

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kadın, tartışma sırasında eşi tarafından atılan kül tablası nedeniyle yaralandı.

Açılan davada Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesi, kadının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığa, 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanununun 86. maddesindeki "basit yaralama" suçundan ceza verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Olayda kullanılan kül tablasının TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.

Yaralamanın eşe yönelik işlenmesi nedeniyle cezada artırım yapılmamasını da bozma gerekçesi sayan Daire, yaralamanın eşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK'nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.

KAYNAR SU SİLAH OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce de Hatay'da bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etmiş ve sanık hakkındaki cezanın artırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
yargıtay kül tablası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aileleri iyice parcaladiniz sizin kararlariniz kanunlariniz yuzunden kadin cinayetleri bosanmalari artti ne demek kultablasi silah sayildi diger kadinlara cok guzel ornek olmus kutlarim hakimi
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