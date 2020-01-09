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  4. Yargıtay üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

Yargıtay üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

Yargıtay üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Yargıtay Başkanlığı Kurul Üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerine ziyarette bulundu.

Yargıtay Birinci Başkan Vekili Abdulhalik Yıldız ve diğer kurul üyeleri, Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giderek dua etti.

Türbe girişinde Alp kıyafetleriyle "saygı nöbeti" tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izleyen heyet, daha sonra kent merkezindeki Şeyh Edebali Türbesi'ne geçti.

Şeyh Edebali'nin hayatı hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve rehberlerden bilgi alan heyet, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni de gezdi.

Ziyaretlerde, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk de hazır bulundu.

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Ertuğrul Gazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi, yargıtay,

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