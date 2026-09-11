Yargıtaydan karar! Balkonda bunu yapanlar cebinden ödeyecek

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi, apartmanlarda ortak alanların kapsamını belirliyor. Binanın dış duvarları, çatısı, kapıları ve yapının mimari dış görünümünü meydana getiren bölümleri bu kapsamda değerlendiriliyor.

Daireye ait balkonların dışarıdan görülebilen yüzeyleri de binanın dış görünüşünün bir parçası kabul edilebiliyor. Dolayısıyla balkonun binanın mevcut renklerinden tamamen farklı bir renge boyanması, yalnızca daire içerisinde gerçekleştirilen kişisel bir dekorasyon değişikliği olarak değerlendirilmeyebiliyor.

Binanın mimari ve estetik bütünlüğünü bozan renk değişiklikleri hukuki uyuşmazlığa dönüşebiliyor.

KOMŞULAR MAHKEMEYE BAŞVURABİLİYOR

Apartmanın yönetim planında aksi yönde özel bir düzenleme bulunmaması halinde, binanın mevcut ve orijinal rengine uymayan uygulamalara karşı diğer kat maliklerinin dava açma hakkı bulunuyor.

Bu tür anlaşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemelerine taşınabiliyor. Yargıtay'ın dış cephedeki mimari ve estetik bütünlüğü bozan uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinde, yapılan değişikliğin eski hale getirilmesi yönünde kararlar verilebiliyor.

Bu durumda balkonunu tek taraflı olarak farklı renge boyatan kat maliki, uygulamayı kaldırarak balkonu binanın orijinal rengine döndürmek zorunda kalabiliyor.

Wama Haber'de yer alan bilgilere göre, eski hale getirme işleminin masrafının yanı sıra dava sonucunda ortaya çıkan yargılama giderleri de ilgili kat malikine yüklenebiliyor.

RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 5'TE 4 ONAY ŞARTI

Peki bir apartmanda balkonların veya dış cephenin renginin gerçekten değiştirilmesi isteniyorsa ne yapılması gerekiyor?

Bu noktada Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesinde düzenlenen süreç devreye giriyor. Buna göre, bina genelindeki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayının alınması gerekiyor.

Kararın yalnızca sözlü olarak alınması da yeterli değil. Kat Malikleri Kurulu toplantısında alınan kararın karar defterine işlenerek resmiyet kazanması gerekiyor.

Bununla birlikte apartmanın tapu müdürlüğünde bulunan yönetim planının da incelenmesi önem taşıyor. Yönetim planında dış cephe renklerinin değiştirilmesini kesin biçimde yasaklayan özel bir hükmün bulunmaması gerekiyor.

HER BOYAMA İŞLEMİNDE İZİN GEREKMİYOR

Düzenlemeler, balkonunu bakım amacıyla boyatmak isteyenlerin her durumda diğer kat maliklerinden izin alması gerektiği anlamına gelmiyor.

Zamanla kirlenen, boyası dökülen veya yıpranan balkonların yenilenmesi rutin bakım ve onarım kapsamında değerlendirilebiliyor. Ancak burada önemli bir şart bulunuyor: Yeni boyanın binanın mevcut ve orijinal renk koduyla uyumlu olması gerekiyor.

Balkonun orijinal rengi korunarak gerçekleştirilen boyama işlemleri, ana gayrimenkulün korunmasına yönelik bakım ve onarım kapsamında değerlendirildiğinden ayrıca izin prosedürüne tabi tutulmuyor.