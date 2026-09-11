Sosyal medyada 80’ler akımına katılanlar dikkat! KVKK’dan kritik uyarı geldi

Son dönemde sosyal medyada kullanıcıların fotoğraflarını yapay zekâ araçlarıyla farklı dönemlere veya tarzlara dönüştürdüğü akımlar oldukça popüler hâle geldi. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya akımlarına dikkat çağrısı yaptı.

“FOTOĞRAFLARINIZ ÜZERİNDEN BİYOMETRİK VERİLERİNİZ İŞLENEBİLİR”

KVKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yapay zekâ uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir.”

Kurum, kullanıcıların fotoğraflarını paylaşmadan önce uygulamaların hangi verilerine eriştiğini kontrol etmesini ve söz konusu verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceği hakkında bilgi edinmesini tavsiye etti.

KVKK, açıklamasını “Hatıralar yaşasın, size ait olan size kalsın.” ifadeleriyle tamamladı.

📌Yapay zekâ uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir. ⬇️ pic.twitter.com/Pns7jzJTOe — KVKK (@KVKKurumu) September 10, 2026

Yapay zekâ tabanlı fotoğraf uygulamaları, yüklenen görseller üzerinde işlem yapabilmek için kullanıcıların yüz görüntüleri gibi kişisel verilerini işleyebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların özellikle uygulamaların gizlilik politikalarını ve talep ettiği izinleri incelemesi önem taşıyor.