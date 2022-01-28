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  4. Yarı çıplak karda poz akımına Saba Tümer de uymak istedi! Sosyal medya yıkıldı

Yarı çıplak karda poz akımına Saba Tümer de uymak istedi! Sosyal medya yıkıldı

28.01.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karda bikini ve mayolarla poz verenleri gören Saba Tümer de kar pozu vermek istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer soğuk karşısında resmen dondu. Saba Tümer paylaşımında "Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım" dedi. Paylaşımına yorum yağdı.

Yarı çıplak karda poz akımına Saba Tümer de uymak istedi! Sosyal medya yıkıldı

Kar yağışı sonrası ünlü isimler ve fenomenler kar üstünde bikini ve mayolarla pozlar verdi. Resmen bir trend olan bu akıma sunucu Saba Tümer de uymak istedi. Bornozuyla kara çıkan Tümer vermek istediği pozun yanına yaklaşamayınca sosyal medya yıkıldı.

Kar üstünde poz veren Saba Tümer paylaşımına "Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum" dedi.

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Alican Yücesoy bu paylaşıma "Saba kalk yerine yat aşkım. Hadi" yorumunda bulunurken Behzat Uygur ise "Kahkahan donmuş…" dedi.

Ekran Alıntısı
Saba Tümer ardından bornozun önünü açtı ve "Ce eeeeee ????tabii ki içimde kıyafet ve kazağım vardı ona rağmen dondum" dedi.

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Saba Tümer
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