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  4. Yarışmacıların soyunduğu 'Naked Attraction'da yeni gelişme

Yarışmacıların soyunduğu 'Naked Attraction'da yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan ve çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Yarışmacıların soyunduğu 'Naked Attraction'da yeni gelişme

İngiltere’de izlenme rekorları kıran Naked Attraction isimli televizyon programında görme engelliler için yeni bir uygulama başladı…

Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan programda yarışmacılar bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyor.

Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve kafasını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor.

Bir eş bulma programı olan Naked Attraction (Çıplak Çekim) yöneticileri görme engelli seyirciler için yeni bir uygulamaya başladı.

CANLI BETİMLEME YAPILACAK

Programda bundan sonra bir dış ses, programın görme engelli hayranları için canlı betimleme yapacak.

Seyircilerin kaçırdığı detayların anlatılacağı bu uygulamada görme sorunu yaşayan seyirciler böylelikle bütün programa hakim olabilecek.

Dış sesin, “Yarışmacı uzun, ince ve kısa 6 penise şaşkınlıkla bakıyor” ve “Genç adam şaşkınlıkla bakıyor” gibi yorumlar yapacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Naked Attraction, görme engeli, betimleme,

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