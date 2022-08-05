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Yarışmada göğüslerini göstermişti! Ünlü futbolcunun kızı Gemma Owen yakalanınca gerildi

05.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası yarışmasının en iddialı yarışmacılarından biri olan futbolcu Michael Owen’ın kızı Gemma Owen yarışma biter Luca Bish ile yakalandı. Yarışmadaki cesur hareketleriyle dikkat çeken Owen görüntülenince gerildi.

Yarışmada göğüslerini göstermişti! Ünlü futbolcunun kızı Gemma Owen yakalanınca gerildi

Liverpool, Read Madrid ve Manchester United forması giyen eski forvet Michael Owen'in kızı Aşk Adası'na katılmıştı. Gemma Owen gerek göğüslerini açmasıyla gerek yarışmacılarla öpüşmesiyle gerekse tartışmalarıyla yarışmanın en öne çıkan isimlerindendi.

Yarışmada Luca Bish ile birlikte olan ve birinciliği Türk kızı Ekin Su'ya kaptıran ünlü futbolcunun kızı geçtiğimiz gece görüntülendi. Yarışmanın ardından ekip bir araya geldi. Kanaldan çıkarken görüntülenen Gemma ise bu durumdan pek hoşnut olmadı.

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Gemma ve Luca kanaldan birlikte ayrılıp otellerine döndü.

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Çift bu sefer pek de sosyal değildi. Muhabirlere yüzünü göstermek istemeyen futbolcunun kızı yüzünü gizlemeye çalıştı.

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michael owen
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