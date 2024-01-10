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  4. Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini galaya genç sevgilisiyle katıldı... Süper minili tarzıyla dikkat çekti

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini galaya genç sevgilisiyle katıldı... Süper minili tarzıyla dikkat çekti

10.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılan Berdan Mardini boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü türkücünün sevgilisiyle arasındaki yaş farkı dikkat çekmiş ve sosyal medyada adeta yorum yağmıştı. Eleştirilere aldırış etmeyen Berdan Mardini şimdi de genç sevgilisiyle el ele galaya katıldı.

Renkli kombinleri, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

mardini 4

Ünlü türkücünün genç sevgilisiyle arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. Mardini'nin genç sevgilisi ile pozlarına sosyal medyada "Bu kız daha çocuk", "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızı değil mi?", "Mutlu olun" gibi yorumlar yapılmıştı.

mardini SEVGİLİSİ

Berdan Mardini şimdi de genç sevgilisi Dilara Talay ile dün akşam Kolpaçino 4 filminin galasında boy gösterdi. Sevgilisiyle el ele poz veren Mardini'nin kombini de dikkat çekti.

mardini gala

Dilara Talay ise geceye süper minisiyle damga vurdu. Berdan Mardini ve Dilara Talay'ın pozları sosyal medyada gündem oldu.

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